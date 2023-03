Kodokan, 6 medaglie a “Insieme Silver” di ginnastica ritmica

3 minuti per la lettura

COSENZA – Tre ori e tre bronzi per l’Asd Kodokan 1973 al campionato di Insieme Silver di ginnastica ritmica, tenutosi a Catanzaro. Un altro successo per le atlete cosentine, accompagnate dalle tecniche Yevheniia Markevych e Viktoriia Hromyk. Ben 20 le atlete iscritte alla gara per la società cosentina, ma solo 17 in gara (in tre non hanno partecipato per problemi di salute).

Questi i risultati, nel dettaglio, ottenuti a Catanzaro: Oro per la squadra con 3 cerchi, categoria Allieve composta da Elisabetta Mendicino, Alice Carino, Zoe Brescia; oro per la coppia con 2 cerchi, categoria Allieve formata da Micol Giordano ed Ilaria Pugliano; oro per la squadra con 4 palle, categoria OPEN con Serena De Luca, Mia Passarelli, Elisa Miriam Arcuri, Chiara Rovito; bronzo per la coppia con le 2 palle, categoria Allieve formata da Letizia Viola e Ludovica Lico; bronzo per la coppia con i cerchi, categoria OPEN, composta da Aurora Dorotea Chiodo ed Ambra Marie Palermo; infine bronzo per la coppia mista, categoria OPEN (cerchio/clavette) con Sara Gagliardi e Giorgia Montemurro. Per quanto riguarda la squadra corpo libero, hanno partecipato Benedetta Mascaro e Mariastella Farfalla, che si sono cimentate solo in una esibizione, vista l’assenza di Giorgia Smeriglio, che insieme a Elisabetta Palermo ed Elisa Ricca, non hanno potuto partecipare perché indisponibili.

«E’ stata una bellissima gara – afferma la tecnica Yevheniia Markevych – le nostre atlete, nate tra il 2008 ed il 2015, di cui nen 8 di loro alla prima esperienza federale, si sono fatte valere ricevendo anche il consenso dei giudici. Ma anche le più grandi hanno fatto un’ottima prova, in una competizione dura come è quella federale. E’ stata una bellissima esperienza – continua la Markevych – negli ultimi anni, sono stata assente in alcune gare per motivi personali, ma ora sto tornando a seguire le mie ragazze in ogni gara. Sono felice di essere con loro, dargli i giusti consigli, motivarle e di poter parlare con loro fino ad un attimo prima dell’esibizione. Stare con loro è qualcosa di fantastico, l’emozione è grande rispetto a quanto sono stata costretta a stare a casa guardando solo i video delle loro performance. Vedere dal vivo il frutto del lavoro fatto insieme è estremamente importante».

Era dal 2019 che l’Asd Kodokan 1973 e le sue allieve non partecipava a gare federali di squadra. «Si, purtroppo con il Covid non ci hanno permesso di partecipare a queste competizioni. Ma adesso abbiamo ripreso alla grande e per il futuro ci aspettano tante gare e, si spera, tante soddisfazioni». Questo tipo di gare sono spettacolari agli occhi sia degli addetti ai lavori, ma soprattutto al pubblico presente. «Quando gli attrezzi volano, alcune volte non si capisce da dove sono uscite. Tante sono i paletti per eseguire gli esercizi, seguendo il regolamento internazionale. Ora ci aspettano le gare sia regionali che interregionali, dove per le nostre atlete sarà importante misurarsi con diverse realtà».

Soddisfatto il tecnico dell’Asd Kodokan 1973 Sandro Mangiarano. «Faccio i complimenti alle atlete e ai tecnici che sono tornare a casa con ben 6 medaglie conquistate, tra cui tre ori. Stiamo lavorando sodo per dare il meglio alle nostre atlete in termini di preparazione e occasioni importanti per confrontarsi in gare davvero difficili. I miglioramenti si vedono giorno dopo giorno e siamo orgogliosi di loro. Il futuro, sicuramente, riserverà in primis alle ragazze ma anche all’Asd Kodokan 1973, tantissime soddisfazioni».