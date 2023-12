Due ori per gli Anzianotti ai campionati nazionali di nuoto

1 minuto per la lettura

TORINO – Il palazzo del Nuoto di Torino ha ospitato i campionati italiani di nuoto master in vasca corta, da dove gli Anzianotti sono tornati con due medaglie d’oro, entrambe con Enzo Foglia, unico calabrese in gara, che ha trionfato nella gara dei 50 rana con il tempo di 40.83 e nei 100 misti con il tempo 1’20.99 a pochi centesimi dal record italiano.

Enzo Foglia, che da questa stagione gareggia con gli Anzianotti, ha partecipato con i colori della sua nuova squadra che, lo ha accettato con affetto e gratitudine per la grande esperienza che può trasmettere agli atleti più giovani come da lui stesso evidenziato sulla sua pagina Facebook. Il nuotatore crotonese ha anche ringraziato la sua nuova società per l’accoglienza calorosa e l’appoggio durante la competizione.

Enzo Foglia in 9 anni di competizioni ha vinto 25 medaglie d’oro, due argenti ed un bronzo ai Campionati Italiani in vasca lunga corredati da 4 record italiani + 1 in staffetta. Ha ottenuto il primato italiano nei 100 rana ed i 100 misti in vasca corta ed i 50 e 100 rana in vasca lunga nella categoria master 65. Nel 2021 nella classifica stilata dalla Fina è risultato il primo in Europa e quarto al mondo nella gara 200 rana ed il terzo in Europa nei 100. Ai Campionati Europei di Roma nel 2022 è stato medaglia di bronzo nella gara 50 rana. Da anni figura nella top ten mondiale FINA in tutte le specialità.

Portando a casa le due prestigiose medaglie d’oro nelle gare dei 50 rana e 100 misti di Torino, Enzo Foglia ha dimostrato la sua dedizione e confermato il talento e la costante determinazione nel raggiungere gli obiettivi nel nuoto master. Nel ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto, Foglia dedica un particolare riconoscimento agli amici che sono stati sempre al suo fianco, contribuendo al suo successo sportivo.