Cosenza, tutto pronto per la finale Nazionale under 17 di Pesistica

Cosenza ospita la finale Under 17 di Pesistica Olimpica (4-6 luglio): 120 atleti da tutta Italia, inclusi 4 campioni della Kodokan Sport.

COSENZA – Tutto pronto per la finale del Campionato italiano Under 17 di Pesistica olimpica che si svolgerà, da domani 4 luglio a domenica 6 luglio, presso il PalaFerraro di Cosenza. «Sono orgoglioso che un evento così importante per la pesistica nazionale si svolga a Cosenza — afferma il maestro Marco Mangiarano e presidente della “ASD Kodokan Sport” di Cosenza —. Dopo il grande successo della finale under 15, disputatasi nel novembre 2023, la città di Cosenza si è riproposta di ospitare un evento di tale importanza — continua Mangiarano —. Saranno presenti 120 finalisti e 58 società provenienti da tutta Italia, che si daranno battaglia nelle categorie per conquistare i rispettivi titoli nazionali».

Della società cosentina, ben 4 saranno gli atleti in gara, allenati dall’istruttrice di secondo livello Patrizia Parise: Martina Rita Mangiarano (58 Kg) che, già cinque volte campionessa, potrà ottenere con la gara il pass per i prossimi campionati Europei; Marica Rita Mangiarano (63 Kg), già campionessa Under 13, terza ai campionati Juniores e già convocata ai prossimi Europei Under 15; Salvatore Rizzuti (60 Kg), già campione italiano assoluto di distensione su panca; Gaetano La Macchia (+98 Kg), già campione italiano Under 15.

FINALE NAZIONALE PESISTICA A COSENZA: OBIETTIVI E RINGRAZIAMENTI

«I nostri atleti — sottolinea il presidente della Kodokan Sport — hanno tutte le capacità per andare a podio. Siamo determinati a confermare la nostra tradizione nella regione, in quanto prima società calabrese nella pesistica. La squadra è carica al punto giusto per fare una grande gara. Il nostro obiettivo è quello di rimanere stabilmente nelle prime dieci società italiane. Voglio ringraziare — conclude Mangiarano — tutti gli sponsor che hanno sostenuto quest’evento, mettendo a disposizione gadget e prodotti locali per omaggiare i partecipanti all’evento, in modo tale che in ogni parte d’Italia sia presente un po’ di Calabria».