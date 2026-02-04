Kickboxing, il cosentino Michele Merola (Kombat Team) vicecampione mondiale a Tolone

2 minuti per la lettura

L’atleta cosentino della Kombat Team, Michele Merola, non ce l’ha fatta nella finale disputatasi a Tolone, ma è vicecampione mondiale

COSENZA – Michele Merola, già campione italiano ed europeo di Wako Pro, è vicecampione per la cintura mondiale nella sfida disputatasi a Tolone, in Francia. Cintura che era detenuta dalla leggenda Giorgio Petrosyan. Contro Gregoire Gottardi, già due volte campione europeo e Senshi, l’atleta della Kombat Team, capitanata dal maestro Salvatore Iannuzzi, cede le armi a testa alta. Merola mostra molto coraggio nell’affrontare Gottardi che, essendo francese, gioca in casa: il tifo è tutto per lui.

Ben 4.500 spettatori assistono alla grande sfida, ma Merola non si lascia suggestionare. Per lui e i coach Iannuzzi e Francesco Di Monaco è la realizzazione di un sogno: giocarsi il titolo mondiale. Prima del match, l’emozione agli inni nazionali è molto forte. Inizia il match con scambi durissimi da ambo le parti. Michele Merola cerca di tagliare la distanza con la boxe, Gottardi tira calci che sembrano saette sulle braccia di Merola. La battaglia si infuoca. Merola lamenta un dolore al braccio, ma continua a combattere. Così, nel quarto e nel quinto round affronta l’avversario colpo su colpo. Il braccio non riesce, però, a spingere come dovrebbe e alla fine il verdetto è per Gottardi, che viene proclamato campione del mondiale Wako Pro.

Ciononostante, il pubblico francese acclama l’atleta italiano, che si è battuto come un leone, commuovendosi per non essere riuscito a regalare il titolo alla sua squadra e ai suoi coach. «Una grande battaglia – sottolinea il maestro Iannuzzi –. A fine match abbiamo scoperto che il braccio di Merola era spezzato e che, tuttavia, ha finito colpo su colpo stoicamente. Viene fuori ancora di più il valore dell’atleta che, malgrado la sconfitta, resta uno dei più forti del palcoscenico italiano e internazionale. È mancata la fortuna, di certo non il coraggio – conclude Salvatore Iannuzzi –. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la Kombat Team Cosenza conferma di essere una delle più importanti realtà nazionali e internazionali degli sport da ring».