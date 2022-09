Il Cosenza non sfrutta l'uomo in più, con la Ternana finisce 1-1

1 minuto per la lettura

TERNI – Finisce 1-1 al “Liberati” tra Ternana e Cosenza. Tra i rossoverdi esordio dal primo minuto per Defendi, Sorensen e l’ultimo acquisto Cassata. Calabresi con Brignola, D’Urso e Florenzi alle spalle di Larrivey.

La sfida dei centravanti però la vince Favilli che al 17′ del primo tempo sblocca la partita. Intervento impreciso di Rigione (ex di turno) e gol dell’attaccante arrivato dal Genoa. Per lui terzo centro in campionato in quattro giornate.

Al 4′ della ripresa Zufferli prima assegna il rigore al Cosenza per fallo di Sorensen su D’Urso. Poi richiamato dal Var annulla il penalty, espelle il difensore e concede una punizione dal limite che Brignola trasforma nell’1-1.

Nonostante la superiorità numerica il Cosenza non riesce a far sua la partita e, anzi, rischia in più di un’occasione di andare sotto. Decisivo Matosevic su Moro, mentre nel finale di gara il Var deve ancora lavorare per correggere la decisione dell’arbitro che aveva ingiustamente concesso un calcio di rigore ai padroni di casa per un intervento di Martino su Partipilo.

I Lupi portano a casa un punto prezioso e arrivano a quota 7 in classifica, anche se l’espulsione di Sorensen e la perla di Brignola nelle prime battute della ripresa avevano fatto venire l’acquolina in bocca ai tifosi rossoblu.