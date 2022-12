Serie B, KO del Cosenza in casa del Venezia

1 minuto per la lettura

Sconfitta del Cosenza in casa del Venezia nel campionato di Serie B, i calabresi non riescono ad incidere incassando due reti e una sconfitta

VENEZIA – Continua la serie positiva del Venezia che conquista la terza vittoria (2-0) nelle ultime quattro partite (con un pari) mentre si ferma quella del Cosenza, al termine di una partita del campionato di Serie B 2022-23 che, tuttavia, ha deluso le attese.

Nel corso dell’incontro, infatti, tanti sono stati gli errori e tante le imprecisioni, soprattutto in attacco, messe in scena da ambo le parti. Per il Venezia Modolo torna titolare ma esce subito di scena, poi Johnsen accelera e serve Crnigoj il cui destro è imprendibile per Marson (18′) portando così in vantaggio il Venezia. Ancora nel primo tempo Vaisanen per il Cosenza rischia l’autorete (24′) poi Nasti segna illudendo i calabresi per qualche secondo ma l’arbitro annulla il gol in quanto in fuorigioco (34′).

Nella ripresa il Cosenza attacca in cerca del pareggio ma senza realmente impensierire l’estremo difensore dei padroni di casa Joronen. Al 30′ il Venezia raddoppia e chiude la partita: punizione di Tessmann e palla all’incrocio dei pali per il definitivo 2-0. Nonostante l’impegno di Zilli e Brignola, infatti, tra i più attivi dei calabresi, il risultato non cambierà più