Cosenza, è ufficiale: Mauro Zarate in rossoblù fino a giugno

La conferma ufficiale dell’arrivo di Mauro Zarate al Cosenza ieri a tarda sera. L’argentino torna in Italia dopo aver militato in Lazio, Inter e Fiorentina

COSENZA – Mauro Zarate a Cosenza: è ufficiale. La società Cosenza Calcio comunica “di aver trovato l’accordo per l’ingaggio del calciatore Mauro Zarate con accordo valido fino al 30 giugno 2023”. L’ufficialità, dopo le anticipazioni delle scorse ore, è arrivata a tarda sera nell’ultimo giorno di calciomercato.

Chi è Mauro Zarate?

L’attaccante nato a Moròn, nell’area metropolitana di Buenos Aires, il 18 marzo 1987, comincia la sua carriera nelle giovanili del Vélez Sársfield. Convocato in prima squadra già a 17 anni diviene titolare nel Torneo di Apertura 2006 e mette a segno 12 reti, risultando insieme a Rodrigo Palacio del Boca Juniors il miglior marcatore. Vince il Clausura 2005, concludendo la prima parte della carriera in Argentina con un totale di 22 reti in 75 partite.

Nel 2007 viene acquistato, per una cifra vicina ai 20 milioni di dollari, dal club qatariano dell’Al-Sadd. Poi, nel 2008 si trasferisce in Inghilterra al Birmingham City. Nel luglio dello stesso anno viene ingaggiato dalla Lazio squadra con la quale giocherà 126 gare siglando 34 reti e fornendo 26 assist. Importanti anche le esperienze ‘italiane’ con Inter (2011) e Fiorentina (2015/16-2016-17).

Nel 2013 torna in campo con la maglia del Vélez, nel 2014 vince la sua prima Supercopa Argentina. Viene eletto capocannoniere, per la seconda volta in carriera, del Campionato argentino con 13 reti. In seguito sigla un accordo triennale con il West Ham. Quindi va in prestito al Queens Park Rangers e nel 2016 la Fiorentina lo acquista a titolo definitivo. Con i viola gioca due stagioni prima di tornare in Inghilterra al Watford.

Quella inglese sarà l’ultima esperienza europea perché dopo una breve parentesi con l’Al-Nasr di Cesare Prandelli nel 2018 torna in Argentina. Prima al Vélez Sarsfield poi al Boca Juniors. L’América-MG e la Juventude i club nei quali milita in Brasile tra il 2021 e il 2022 prima di contribuire, sempre nel 2022, alla salvezza del Platense. Nel massimo campionato argentino colleziona 20 presenze e siglando 3 reti. Adesso “ìMaurito” Zarate è un calciatore del Cosenza.