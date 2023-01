Calciomercato, Cosenza e Reggina senza il botto. Ma i rossoblù sognano Zarate

2 minuti per la lettura

COSENZA – Questa sera alle 20 si è chiusa la sessione invernale del calciomercato e per il Cosenza la considerazione da fare, almeno sulla carta, è che in alcuni casi si è alzato il livello tecnico, mentre per altre situazioni ci si attendeva sicuramente qualcosa in più. Il colpo a sorpresa, però, c’è stato. Anzi, dovrebbe esserci nelle prossime ore: torna in Italia per vestire la maglia rossoblù l’argentino Mauro Zarate, 36 anni il prossimo 18 marzo. Una vecchia conoscenza del calcio italiano avendo militato nell’Inter, nella Lazio, nella Fiorentina, ma poi anche West Ham, Velez Sarsfield e Watford, e più recentemente nel Boca Juniors. Arriva dal Platense, club dal quale si era svincolato lo scorso 31 dicembre.

Ufficiale invece l’attaccante Ivan Delic, 24 anni, croato, in prestito (con diritto di riscatto) dall’ HNK Sibenik, formazione croata di Serie A, con la quale nell’ultima stagione e mezza ha collezionato 51 presenze, condite da 13 gol e 11 assist. Sarà lui a sostituire Larrivey col quale c’è stata la rescissione contrattuale. Altro innesto è stato quello di Vittorio Albert Agostinelli, centrocampista offensivo, classe 2002, che arriva in prestito dalla Fiorentina dopo aver trascorso metà stagione alla Reggina. Risolti, poi, i prestiti di Davide Merola, tornato all’Empoli, e di Paolo Gozzi, tornato alla Juventus. Entrambi si sono accasati al Pescara in Serie C.

Gli arrivi dell’ultimo giorno di mercato si aggiungono a quelli di Micai, Salihamidzic, D’Orazio, Praszelik, Cortinovis, Marras e Finotto.

I rinforzi della Reggina invece sono David Strelec attaccante, classe ‘2001, proveniente dallo Spezia (prestito fino a giugno), Emanule Terranova, difensore, classe ‘87, proveniente dal Bari (contratto biennale) e Warren Bondo, centrocampista, classe 2003, proveniente dal Monza, oltre Contini che ha già esordito. Dando un caloroso benvenuto a tutti loro, la Reggina comunica che il promettente bomber Strelec arriva in prestito fino a giugno del 2023, mentre il difensore Terranova arriva a titolo definitivo dal Bari, con un contratto biennale, fino al 30 giugno 2024.

Detto dell’addio a Vittorio Agostinelli, si è tentato fino all’ultimo di riportare in riva allo Stretto Nicholas Viola ma l’operazione non è andata in porto.