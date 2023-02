Il calabrese Domenico Tedesco nuovo ct della nazionale di calcio del Belgio

2 minuti per la lettura

Il calabrese Domenico Tedesco nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio del Belgio dopo la fine dell’esperienza di Martinez

Sarà un calabrese, originario di Rossano, il prossimo allenatore della nazionale del Belgio, si tratta del 38enne Domenico Tedesco. L’allenatore italiano, dopo le esperienze maturate in Bundesliga, ha ricevuto la nomina a commissario tecnico Roberto Martinez che si è dimesso dopo il deludente mondiale disputato dai belgi.

Da Rossano alla Germania, quindi, per Domenico Tedesco sono state tante le esperienze in panchina prima di approdare al calcio internazionale.

Ha iniziato il suo percorso da tecnico guidando le giovanili dello Stoccarda e dell’Hoffenheim, prima di conquistare la salvezza con l’Erzgebirge Aue in 2. Bundesliga ossia la seconda divisione del campionato tedesco.

DOMENICO TEDESCO, PRIMA DEL BELGIO I SUCCESSI IN GERMANIA

Il passo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico si registra con il passaggio allo Schalke 04 dove conquista il secondo posto alla prima stagione, dietro al Bayern Monaco, e la semifinale di DFB-Pokal persa contro l’Eintracht Francoforte.

Successi anche in Russia dove allo Spartak Mosca ha raggiunto un secondo posto nella stagione 2020/21. Nell’ultima stagione con il RB Lipsia (terminata però con l’esonero nel settembre 2022), invece Tedesco ha vinto la DFB-Pobal ossia la Coppa di Germania. Una vittoria importante perché è stata, al tempo stesso, il primo trofeo vinto da Tedesco come allenatore e il primo in assoluto nella storia del club.

Dopo le esperienze nelle squadre di club per il tecnico calabrese è giunto il momento di passare al calcio internazionale con la nomina a nuovo commissario tecnico del Belgio con un mandato che arriva fino agli Europei del 2024.

Ora Tedesco avrà il difficile compito di far ripartire il progetto dei Red Devils, come viene chiamata la nazionale di calcio del Belgio, naufragato dopo i Mondiali in Qatar.