Cosenza, è Nasti-show: una doppietta al 90' stende la Reggina

COSENZA – Un derby vietato ai deboli di cuore. Che si risolve sui titoli di coda. Il Cosenza lo fa suo quando sembrava ormai che la Reggina avesse i tre punti in tasca. Vittoria in rimonta che alimenta le speranze di salvezza dei silani. Un successo targato Nasti. L’attaccante scuola Milan, entrato nella ripresa al posto di Zilli, realizza una doppietta nel giro di 60 secondi e vanifica il vantaggio siglato dall’ex Gori poco prima dell’intervallo.

Primo tempo equilibrato con il Cosenza che acquista sicurezza e coraggio con il trascorrere dei minuti. Batte cinque calci d’angolo (a zero) e al 37′ fallisce la più ghiotta delle palle-gol: Rispoli a tu per tu con Colombi alza sulla traversa. Al 37′ un traversone rasoterra dello stesso Rispoli viene neutralizzato dalla difesa ospite. La Reggina sembra imbrigliata. Ma nel momento migliore del Cosenza, gli amaranto (44′) trovano il gol del vantaggio con l’ex Gori: l’attaccante conquista palla al limite dell’area anticipando Brescianini e di sinistro insacca.

Nella ripresa il Cosenza soffre, non riesce a organizzarsi, accusa ancora il colpo della rete incassata a un passo dall’intervallo. Il Cosenza insiste fino alla fine. Ci crede e quando la Reggina sembra agire in piena sicurezza ecco l’uno-due micidiale di Nasti: un colpo di testa su cross di Delic e un destro letali su traversone di Calò per il 2-1 finale.

Questo il tabellino della partita: