Serie B, Cosenza-Pisa 1-0: quarta vittoria in 5 partita per i calabresi

1 minuto per la lettura

Quarta vittoria in cinque partite in Serie B per il Cosenza che con una rete di Nasti regola anche il Pisa e continua la corsa salvezza

COSENZA – Quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Il Cosenza supera anche il Pisa e continua a risalire la classifica di Serie B alla ricerca di una salvezza che solo poche settimane fa sembrava una chimera.

È stato il derby con la Reggina, deciso da una doppietta di Nasti, a dare la svolta al campionato dei rossoblù.

E sempre Nasti ha messo a segno il gol vittoria contro il Pisa allo scadere della prima frazione di gioco: assist di Marras e inzuccata vincente del giovane attaccante scuola Milan, alla quarta marcatura personale in questa stagione. Partita ostica, quella di ieri, contro una squadra in lizza per un posto nei play off, ma alla fine Florenzi e compagni, con una prova di carattere e di solidità, sono riusciti a superare l’esame con il massimo dei voti. E adesso testa al Palermo, dove i rossoblù scenderanno in campo il giorno di Pasquetta alle 20.30.