Cosenza Calcio, esonerato Alvini al suo posto promosso Belmonte

Terremoto in casa del Cosenza Calcio: esonerato Massimiliano Alvini al suo posto promosso l’allenatore della Primavera Nicola Belmonte

COSENZA – Nicola Belmonte fino ad oggi allenatore della juniores del Cosenza Calcio subentra a Massimiliano Alvini alla guida della prima squadra. La società ha infatti esonerato nella mattinata di oggi 26 febbraio il tecnico tentando così di dare una netta sterzata al difficile campionato del Cosenza.

Nicola Belmonte, cosentino doc, si avvarrà della collaborazione dei alcuni uomini dello staff della juniores, nello stesso tempo il direttore sportivo Gennaro Delvecchio sta cercando tra le sue amicizie un uomo che possa dare una mano di esperienza e collaborare con il giovane Belmonte.

COSENZA CALCIO, ESONERATO ALVINI, CHI È NICOLA BELMONTE CHE NE PRENDE IL POSTO

Belmonte ha deciso di intraprendere il percorso da allenatore oramai da oltre 5 anni. Nel 2019 ha detto addio al calcio giocato ed è entrato nello staff delle giovanili del Siena, sua ultima squadra da giocatore. L’anno seguente è passato ad allenare l’Under 15 e l’Under 16 del Cosenza, un vero e proprio ritorno a casa. Con la stagione 2023 ottiene l’abilitazione per allenare tutte le formazioni giovanili, comprese le squadre Primavera, e le prime squadre fino alla Lega Pro inclusa, nonché il tesseramento come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. La sua prima grande opportunità è arrivata nell’estate dello scorso anno con la promozione ad allenatore della squadra Primavera sempre del Cosenza e adesso il passaggio in prima squadra.