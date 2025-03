Serie B, Guarascio risponde a Caruso: «Lavoriamo per il bene del Cosenza»

2 minuti per la lettura

Il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, risponde alle parole del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, dopo la sconfitta nel derby contro il Catanzaro: «Le trattative ci sono, ma lontane da intromissioni mediatiche»

COSENZA – Arriva puntuale la risposta del presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, alle parole espresse dal sindaco Franz Caruso in un comunicato subito dopo la sconfitta nel derby di Catanzaro. Parole di indignazione, quelle del primo cittadino, che ha comunicato di voler chiudere i ponti con la proprietà della società rossoblù, a sua volta chiamata a non trincerarsi dietro silenzi e atteggiamenti omertosi rispetto alla possibilità di cedere la mano e favorire l’ingresso di nuovi proprietari.

LE PAROLE DI GUARASCIO



A tutto questo il patron rossoblù ha risposto così: «La società Cosenza Calcio comprende la grande delusione dei sostenitori per la pesante sconfitta nel derby, una delusione che è altrettanto forte per tutte le componenti del club, impegnato nel tentativo di raggiungere una difficile quanto importante salvezza. La sconfitta e la conseguente amarezza, però, non devono far perdere di vista l’obiettivo che, con la massima lucidità, bisogna continuare a perseguire nelle restanti gare del campionato, con il massimo impegno».

COSENZA CALCIO: «LE TRATTATIVE SONO PROGREDITE»

«In merito ai contenuti espressi dal Primo Cittadino di Cosenza Franz Caruso nella nota diffusa nella serata di ieri, la Società ribadisce quanto affermato nell’incontro del 6 febbraio scorso, confermando l’esistenza di trattative in corso per la cessione del sodalizio. Trattative che nel frattempo sono progredite, nel rispetto della massima riservatezza come previsto dalle norme vigenti per le società di capitali e al riparo da inopportune intromissioni mediatiche.

«INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL COSENZA CALCIO»

La Società garantisce che qualsiasi iniziativa che verrà intrapresa sarà sempre e comunque finalizzata alla tutela del Cosenza Calcio, patrimonio della città e della provincia. Infine si esprime amarezza per gli episodi più violenti avvenuti nella serata di ieri al rientro della squadra in città, che in qualche caso hanno travalicato i limiti di una civile contestazione”.

Parole chiare, dunque.

GUARASCIO RIBADISCE LA VOLONTÀ DI CEDERE



Guarascio ribadisce in sostanza la volontà di cedere, ma soprattutto conferma ancora una volta l’esistenza di trattative per la cessione del Cosenza Calcio, che richiedono tempo, pazienza e discrezione. E non c’è solo quella relativa alla volontà di Alfredo Citrigno. Restano in attesa di una risposta, infatti, anche i rappresentanti del fondo arabo.



Dal tono del comunicato di Guarascio, infine, si intuisce chiaramente il fatto che arriveranno delle risposte anche al termine di queste trattative. Non può essere altrimenti, se si è ritenuto opportuno tornare a sottolineare l’esistenza di trattative in essere.