Mondial molto Cup, terminata la fase a gironi: si va ai quarti di finale

A Cosenza, la “Mondial Molto Cup” entra nei Quarti di Finale. Otto squadre si sfidano dopo gironi ricchi di gol ed emozioni.

COSENZA – Al via i Quarti di Finale della “Mondial Molto Cup”. La fase a gironi del torneo si è ufficialmente conclusa, regalando emozioni, gol spettacolari e grande partecipazione da parte di tutte le squadre coinvolte. Il torneo, che si svolge presso il centro sportivo Real Cosenza a Cosenza, ha visto una competizione accesa e corretta, nel pieno spirito del calcio amatoriale e del divertimento.

A qualificarsi per i quarti di finale che si giocheranno da domani, sono state Botafogo, River Plate, Juventus, Inter Miami, Boca Juniors, Flamengo, Atletico Madrid e Fluminense.

Per quanto riguarda la classifica marcatori, relativa alla fase a gironi, vede in testa con sei gol Valentino Azzinnaro e Mattia Gagliardi. Mentre per quanto riguarda gli assist, conducono la classifica Salvatore Molinaro e Aldo Bezzon.

Ora si entra nel vivo della manifestazione: i quarti di finale sono alle porte, e le squadre qualificate sono pronte a darsi battaglia per conquistare un posto nelle semifinali.

Saranno match carichi di adrenalina, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

La “Mondial Molto Cup” continua a confermarsi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio a 8, capace di unire sport, passione e sano agonismo.