Cosenza calcio, qual è il progetto giovani?

3 minuti per la lettura

COSENZA – L’annuncio del Cosenza Calcio relativo alla nascita della prima scuola calcio in collaborazione con Marca Fc è un dilemma: innanzitutto perché è un po’ spiazzante e tranciante rispetto a quella che è stata nell’ultima stagione la politica della società rossoblù riguardo ai suoi giovani. Poi perché mette in evidenza concetti come quelli di identità e di appartenenza, che hanno avuto tante occasioni per poter essere consacrati in passato, ma sono stati ignorati. Oggi, allora, il tifoso medio si chiede se sia cambiato qualcosa oppure se si tratti di una decisione di convenienza, di un accordo tra due parti che si scambiano dei servizi per un certo periodo di tempo, ma che magari non fa parte di qualcosa di programmato, di studiato a tavolino, di un progetto, e quindi lungimirante. Nessun processo all’intenzione, chiaramente, ma porsi delle domande, dopo tutto il pregresso, appare legittimo e corretto nei confronti dei destinatari delle informazioni: i tifosi che osservano, anche se quasi del tutto disinteressati. Almeno per la gran parte.

Questo il comunicato congiunto diramato ieri da Cosenza Calcio e Marca FC: «Nasce la scuola calcio del Cosenza. Impotante progetto di collaborazione con Marca FC. Una sinergia fortemente voluta e cercata da entrambe le compagini sportive. La nostra provincia ha sempre “sfornato” ottimi atleti e partire dalle radici ci consentirà di accendere, i riflettori, sulle eccellenze della nostra terra. La missione sarà la valorizzazione dei giovani, oltre alla volontà di dare la possibilità a tutti di vestire sin dalla giovanissima età la maglia del Cosenza Calcio, incentivando un’azione di inclusione a lungo termine, con un impatto strategico, e concreto anche sotto l’aspetto sociale, che è poi ciò che maggiormente ci interessa. Per non parlare dell’alta valenza che questo progetto avrà nel perseguire il senso di appartenenza ad un territorio e alla sua, alla nostra, identità».

Parole lodevoli, così come va presa in considerazione la buona volontà di tutti e la disponibilità della società Marca FC. Ma a chi ha assistito alla distruzione del settore femminile lo scorso anno, e di quello giovanile nei mesi scorsi, con un responsabile (Sergio Mezzina) messo lì nel congelatore e una miriadi di collaboratori che hanno preferito allontanarsi (per non dire dei tanti ragazzi che sono andati via, e di quelli che oggi stanno aspettando di avere punti di riferimento riguardo al loro futuro, alla loro sistemazione logistica, ecc…), oggi appare un po’ strana questa solerzia del club, quasi come volesse redimersi. L’alternativa è il tentativo di buttare fumo negli occhi, ma sarebbe davvero un suicidio…

In realtà il settore giovanile non può e non deve essere solo scuola calcio (iniziativa lodevole, lo ripetiamo), né vogliamo pensare che la scuola calcio un giorno possa andare incontro a situazioni spiacevoli per mancanza di idee e di progettualità (chiaramente si parla dei progetti del Cosenza Calcio non del Marca FC). Per i giovani il Cosenza può e deve fare molto di più. Anzi, deve fare come aveva iniziato a fare, ma senza poi distruggere, tornare indietro, ridimensionare, farsi sfuggire i ragazzi, non valorizzarli, ecc… Non ci si può fermare alla scuola calcio, né i tifosi ieri si sono fatti illudere da un progetto bello, ma che deve essere parte di un tutto armonico e tendente alla crescita. Detto questo, è sempre chiaro che la speranza è che sia nato qualcosa di positivo. Il tempo ci dirà…

La squadra, intanto, continua ad allenarsi. Oggi, al “San Vito-Marulla”, l’amichevole contro la Vigor Lamezia, ma a porte chiuse. Arriveranno sicuramente indicazioni, ma poter giudicare dal vivo questa squadra (e magari per i tifosi, quelli che vorrebbero farlo, poterla “respirare”, iniziarla a conoscere) resta un’impresa quasi impossibile per il momento. Per quanto riguarda il mercato, invece, non arrivano notizie. Tutto appare ancora clamorosamente fermo. Forse le idee, al 10 agosto, non sono del tutto chiare. In 20 giorni con i soldi si possono fare i miracoli, altroché…