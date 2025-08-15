Cosenza calcio, mercato debole per ora arrivano solo Cannavò e Achour

2 minuti per la lettura

A pochi giorni dal via ufficiale della stagione, due soli giocatori sono arrivati per il Cosenza calcio è mercato debole: Sabato alle 12 in sala Bergamini, conferenza stampa di mister Buscè

COSENZA – Dopo aver fatto qualche giorno il turista per Cosenza, Kevin Cannavò viene annunciato dalla società come atleta a disposizione di Buscè. Questo il comunicato del sodalizio silano: «Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L’attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell’ultima stagione in Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè. Benvenuto nel branco, Kevin».

A lui si aggiunge Sofiane Achour. L’attaccante franco-algerino, nato il 21 agosto del 2005, ha giocato con la Primavera del Cagliari nell’ultima stagione, vincendo la Coppa Italia di categoria. È stato dal 2022 con il settore giovanile degli isolani, dopo essere cresciuto in Francia con l’Angers. Achour si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per ulteriori 12 mesi. Sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

Troppo poco è stato fatto a pochi giorni dal via ufficiale della stagione. Due soli giocatori da mettere in organico che di pezzi ne ha persi, ne sta perdendo e altri di certo ne perderà. Qualcuno si chiederà perché questa difficoltà di mercato, ma la risposta è pur sempre molto facile da potersi dare da soli. Non si addebitino colpe e responsabilità al direttore Lupo a al responsabile dell’area tecnica Roma. Se il cordone della borsa è, come sempre, bello stretto è difficile fare un mercato di qualità. Bisogna accontentarsi e sperare.

IL COSENZA CALCIO, IL MERCATO DEBOLE E IL CLIMA DI CONTESTAZIONE

Ovunque si parla ormai di questa costante contestazione nei confronti della proprietà del Cosenza. Una contestazione civile ma dura e prolungata nel tempo. Una contestazione che pare non avere vie di uscite. Una tregua, (si badi bene una tregua perché una pace con la tifosderia, con la citt, e con altre istituzioni è pressoché impossibile da raggiungere), sarebbe possibile solo se si dovesse realizzare una di queste due ipotesi: una lunga serie di risultati positivi con conseguente prima posizione in classifica; un immediato ritorno in serie B. Al momento per i bookmakers della piazza la percentuale di possibilità che possa realizzarsi una delle due ipotesi, è molto bassa.

Intanto, sabato alle 12 è convocata la conferenza stampa con mister Buscè pronto a rispondere alle domande dei giornalisti. Interessante capire se il tecnico farà il diplomatico rifugiandosi in calcio d’angolo con le risposte o sarà diretto e sincero?

Sabato la risposta.

Intanto buon Ferragosto, anche se c’è poco da festeggiare.