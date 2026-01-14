Cosenza Calcio, si è dimesso il direttore generale Gualtieri

1 minuto per la lettura
Clamore in casa del Cosenza Calcio, il direttore generale Salvatore Gualtieri lascia dopo poche settimane. Atteso l’annuncio del club, esplode il caos rossoblù
Clima turbolento in casa Cosenza Calcio. Secondo fonti vicine alla società, il direttore generale Salvatore Gualtieri avrebbe rassegnato le proprie dimissioni nelle ultime ore. Manca ancora il comunicato ufficiale del club rossoblù, ma diverse conferme interne rendono l’ipotesi sempre più concreta.
COSENZA CALCIO, SI DIMETTE IL DIRETTORE GENERALE GUALTIERI
Arrivato alla guida dell’area organizzativa soltanto da poche settimane più di quanto durò il suo predecessore Peppe Ursino, Gualtieri sembrerebbe aver presto toccato con mano le difficoltà strutturali della piazza bruzia. In conferenza stampa, lo stesso dirigente aveva evocato i rischi del cosiddetto “fuoco amico”, una dinamica che, a suo dire, non tarda mai a emergere negli equilibri interni della società.
NUOVO SCOSSONE IN CASA DEL COSENZA
L’addio di Gualtieri rappresenterebbe l’ennesimo cambio al vertice in una stagione già segnata da tensioni dirigenziali e risultati altalenanti. A meno di un improvviso ripensamento, nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale del Cosenza Calcio, che dovrebbe confermare la separazione
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA