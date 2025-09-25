E’ divorzio fra il ds Fabio Lupo e il Cosenza Calcio

2 minuti per la lettura

Risoluzione del contratto tra il dirigente e il club rossoblù: un amore mai nato, Fabio Lupo non è più il ds del Cosenza Calcio, Domenico Roma resta nell’area tecnica.

COSENZA – Fabio Lupo non è più il direttore sportivo del Cosenza Calcio. E’ la stessa società rossoblù a comunicarlo in una nota in cui si dice che è stato “trovato l’accordo con il Direttore Sportivo Fabio Lupo per la risoluzione consensuale del contratto, con effetto immediato”. Un comunicato che continua con le frasi di rito. “A Lupo i ringraziamenti per il lavoro svolto durante il periodo di collaborazione ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.

La sfiducia DEL COSENZA CALCIO nei CONFRONTI DEL DS fin dal ritiro di Lorica

Non un esonero, dunque, ma una risoluzione consensuale. Di fatto, però, Fabio Lupo e il Cosenza Calcio erano separati in casa già da alcune settimane. Una situazione di difficoltà, nei rapporti fra le parti, che aveva avuto il suo prologo già durante il ritiro di Lorica nel mese di luglio. Tra le righe, e nel detto-non detto, si attribuiva a lui la responsabilità di un mercato immobile, che in realtà tale era (e continua ad essere, se si pensa alla questioni svincolati da ingaggiare) soprattutto a causa delle difficoltà economiche della società. Sarà il tempo a raccontare la verità.

La nomina di Domenico Roma a responsabile dell’area tecnica

Quel che è certo è che proprio per questa sfiducia della società nei suoi confronti, il presidente Guarascio dal 2 agosto in poi lo aveva affiancato ad un’altra figura di direttore sportivo, Domenico Roma, nominato responsabile dell’area tecnica. Poi il mercato si è sbloccato, ma ha sempre risentito di quel “vulnus” rappresentato dalle poche risorse a disposizione. Persona per bene, Fabio Lupo, ex calciatore di Campobasso, Bari e Ancona ed ex ds, tra le altre, di Juve Stabia, Palermo e Venezia. A Cosenza non ha avuto la possibilità di mettersi in luce. L’impressione è che possa essere stato non per suoi demeriti, ma per mancanze altrui o per rapporti di complicità e di affetto reciproco mai nati.