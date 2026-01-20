Rende calcio, Guma: Buon punto ad Amantea

2 minuti per la lettura

RENDE – Il Rende Calcio ottiene un punto sul campo dell’Amantea in una partita molto importante per la classifica di entrambe le società. Al seguito della squadra biancorossa il direttore generale Andrea Guma che ci tiene a rilasciare questa dichiarazione: «Voglio ringraziare la società Città di Amantea per squisita accoglienza e ospitalità che ci ha riservato, mostrando di essere società che merita il nostro rispetto».

Sulla partita il massimo dirigente biancorosso afferma: «È stata una partita difficile su di un campo problematico. Gara tosta ma corretta nonostante i punti in palio fossero molto importanti per entrambe le squadre. Il punto che abbiamo preso ci consente di migliorare di poco la classifica. Tutto sommato una buona partita la nostra, con qualche nuovo arrivato che ha ben giocato anche se devo dire che anche chi è subentrato ha giocato bene. È il caso di Samuel Caputo che si è ben distinto da subentrato. Abbiamo sfiorato il vantaggio ma per onestà devo ammettere che anche il nostro Senatore ha compiuto un paio di ottimi interventi. Tutto sommato un pareggio giusto».

Sulla condizione fisica della squadra questo il pensiero di Guma: «La squadra sta migliorando dal punto di vista fisico atletico. Il Lavoro di Pincente si fa sentire e i benefici sono sotto gli occhi di tutti. Anche Isidoro Marchese (allenatore dei portieri ndr) ha fatto un gran bel lavoro. Se Senatore ha fatto interventi di qualità il merito è anche suo».

Sulla possibilità della salvezza della squadra, Guma non ha dubbi: «È il nostro obbiettivo e stiamo lavorando per questo. O salvezza diretta o attraverso lo spareggio penso che il Rende abbia tutte le possibilità di raggiungere questo obiettivo. Per la salvezza diretta è presto per azzardare pronostici. Tra un paio di mesi vedremo in quale posizione saremo e trarremo le conclusioni. Ovviamente noi ci crediamo e tutto il gruppo ne è fermamente convinto».

Insomma il Rende calcio sta gettando le basi per un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. L’arrivo di Andrea Guma insieme a altri dirigenti servirà allo scopo salvezza per poi rilanciare ambizioni e immagine della società. Non è un lavoro facile ma l’impegno, per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, c’è tutto e viste le capacità imprenditoriali del direttore generale Guma ci si può scommettere che il traguardo sarà raggiunto. Chiaramente sarà importante avere un “casa” dove allenarsi e dove giocare le partite di campionato. Ma tempo al tempo e anche questo aspetto sarà nel breve risolto.