Per Michele Vitale 500 gare in carriera

Il centrocampista di Santa Maria del Cedro, attualmente in forza alla Paolana, raggiunge l’invidiabile traguardo in una stagione già ricca di soddisfazioni e con il record personale di marcature

Michele Vitale entra nella cerchia ristretta dei calciatori in grado di giocare 500 gare in carriera. Cifra tonda per il centrocampista nativo di Santa Maria del Cedro, classe 1991, attualmente in forza alla Paolana. Il dato si riferisce a tutte le partite ufficiali: 411 in campionato, 61 in Coppa Italia e 28 di spareggi. Un traguardo di grande rilievo per uno dei calciatori tra i più apprezzati fra i Dilettanti, in grado tra l’altro di fare ancora la differenza. Non a caso, con sette giornate da disputare, ha già uguagliato il primato di marcature personali (7) in campionato nella stagione regolare. E spesso sono gol di rara bellezza, con quel poderoso sinistro fatto partire dalla distanza.

Con il Tortora la prima delle 500 gare in carriera per Michele Vitale

Il traguardo delle 500 gare in carriera per Michele Vitale arriva dopo un lungo percorso. Ha iniziato a giocare diciassettenne con il Tortora, in Promozione. La prima di queste 500 gare ufficiali la gioca il 14 settembre del 2008. Andiamo indietro nel tempo. Siamo sul campo di Tiriolo e quel giorno l’allenatore del Tortora, Giampaolo Gentile, lo fa entrare nella ripresa. Il match finisce 1-1. Segna Canino per i locali e pareggia Ciriaco su rigore per i cosentini. Questa la formazione del Tortora scesa in campo quella domenica: Minervini, De Franco, Maimone, Gentile Giac., Gentile Giamp., De Paola, Greco (24’st Vitale), Guaglianone, Tarallo, Ciriaco (32’st Favieri), Coppola (36’st La Cava). A disp. Bausino, Martino, Sollazzo, Torino, Gentile A., Pisano.

Michele Vitale giovanissimo con lo Scalea

Il primo gol di Michele Vitale e il salto doppio

Nel corso della sua carriera, come vedremo, Michele Vitale si dimostra un centrocampista con il vizio del gol. La sua prima rete in carriera la firma con il Verbicaro in Prima categoria. Con la maglia da titolare, la numero 8 sulle spalle, segna di testa un gol decisivo nella vittoria per 3-2 del Verbicaro contro lo Spezzano Albanese. Pochi mesi dopo balza dalla Prima categoria allo Scalea dove esplode. Resta due anni, colleziona 47 presenze e 9 reti (campionato, stagione regolare) e si fa apprezzare per la tenacia, il temperamento, la solidità. È fra i più giovani, ma anche fra i più bravi. Inoltre vince anche la Coppa Italia con lo Scalea, segnando nella prima finale con il Soverato. E allora ecco un nuovo salto doppio. Lo chiama mister Franco Viola alla Vibonese in Lega Pro. Un’esperienza sfortunata, visto che termina con un’amara retrocessione nello spareggio con il Mantova, ma in rossoblù colleziona comunque 25 presenze in campionato (più 4 in Coppa Italia) e segna una rete (1-2 in casa del Fondi il 15 gennaio del 2012). Rimane questa la sua unica avventura nei professionisti.

L’esperienza nei professionisti con la Vibonese

Una nuova scalata e le prime gioie

Scende di tre categorie. Nel 2012/13 riparte dalla Taurianovese, in Promozione, dove vince il campionato con Peppe Giovinazzo in panchina. Resta a Taurianova un’altra stagione e mezza in Eccellenza e poi passa alla Gioiese, debuttando in Serie D: è l’annata 2014/15 e totalizza 11 gare, segnando 2 reti. Dopo una breve parentesi alla Cittanovese, si trasferisce al Castrovillari e qui ritrova Franco Viola. I rossoneri attraverso gli spareggi nazionali ottengono l’obiettivo della Serie D. Paolana, Venafro e Sancataldese si inchinano al Castrovillari con Michele Vitale sempre in campo.

Con la maglia viola della Gioiese in Serie D

Andata e ritorno e poi la salvezza a Palmi in D

La sua avventura a Castrovillari in Serie D termina prima del tempo. Riparte dallo Scalea nell’estate nel 2017 in Eccellenza, ma lo chiama la Palmese in Serie D. Con la maglia neroverde offre un decisivo contributo alla permanenza in categoria. Va a segno 4 volte in 19 giornate e timbra anche nello spareggio salvezza vinto (3-0) contro l’Ebolitana, il 20 maggio del 2018. Questa la formazione: Capone; Lavilla, Cucinotti, Colombatti, Gambi; Molinaro (35’ st Episcopo), Mazzone, Vitale (46’ st Valeriani), Trentinella (26’ st Monticelli); Pascual Quiroga (42’ st Galullo), Pellegrino (26’ st Galliano). In panchina: Saitta, Castro, Conigliaro, Giorgiò. Allenatore: Alessandro Pellicori.

Decisivo con 5 reti per la salvezza della Palmese in Serie D

Solo campionati di vertice

Per Michele Vitale 500 gare in carriera in assoluto, ma pure tanti tornei di vertice. Nelle ultime sette stagioni è arrivato una volta 1°, per quattro volte si è piazzato in 2ª posizione e per due volte ha terminato al 3° posto. Nel 2018/19 e 2019/20 termina in seconda posizione con la Reggiomediterranea. Anche qui grandi annate, pure dal punto di vista realizzativo: 12 centri in 49 match di campionato. L’anno del covid, con il torneo annullato mentre è alla Morrone, riprende dal Sambiase e vince il mini torneo di Eccellenza. La stagione successiva passa alla Paolana e chiude 3° con 6 reti in 25 gare. Con la Promosport è secondo e anche stavolta timbra 6 gol in campionato. Scende in Promozione: dapprima con il V.E. Rende e poi con la DB Rossoblù e in quest’ultimo caso termina secondo. Vince i play off, ma non ci sono posti liberi per il ripescaggio. Torna alla Paolana in Eccellenza: 3° classificato. Riparte con i tirrenici e il 1° marzo del 2026 gioca la gara numero 500 in carriera: la Paolana sbanca Gioia Tauro per 4-0.

I numeri di Michele Vitale

Il centrocampista di Santa Maria del Cedro ha quindi raggiunto quota 500 gare ufficiali in carriera, con 76 gol fatti. In campionato 411 presenze e 6 reti, con 55 sostituzioni fatte e 84 avute. Completano il conto, in campionato, stagione regolare, 13 espulsioni e 32 giornate di squalifica. In Coppa Italia 61 presenze e 7 gol segnati, con 12 sostituzioni fatte e 19 avute. Fra play off e play out, spareggi nazionali e spareggi vari, 28 presenze, 7 reti, 3 sostituzioni fatte e 4 avute. È al 18° anno in carriera e con la Paolana allenata da Francesco Corapi è tutt’ora in quarta posizione, in linea con i tornei di vertice che ha quasi sempre disputato.