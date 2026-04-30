Promozione: Scalea in salute e Davide Cassaro è il solito leader

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L’esperto difensore ai brillanti risultati sul campo, come aiuto tecnico, aggiunge il bel traguardo nella vita privata con l’abilitazione in massoterapia

È uno Scalea sempre più protagonista nel girone A di Promozione e nel segno di Davide Cassaro. L’esperto difensore ha da poco superato il traguardo delle 700 presenze in carriera e in questo finale di stagione sta dando una mano a mister Forestieri nella gestione della squadra. Dopo il distacco con il tecnico De Domenico (via alla 21ª dopo tre risultati utili di fila), la società biancostellata ha optato per una soluzione interna. Assieme a mister Forestieri ecco l’aiuto sul campo di Davide Cassaro, con risultati evidenti e di rilievo, come vedremo. E poi c’è il brillante traguardo personale ottenuto all’Educational Center di Busto Arsizio. Il cammino negli studi è terminato con l’abilitazione in massoterapia, tecniche di mobilità articolari e valutazioni posturali. Si apre un’altra strada, insomma, ma il campo rimane sempre in primo piano.

Undici risultati utili di fila per lo Scalea in Promozione, otto dei quali con il tandem Forestieri-Cassaro

Non farà i play off, lo Scalea, e questo è sicuramente un rammarico, ma rispetto alla scorsa stagione, il bilancio è sicuramente positivo. La squadra è al sesto posto, a -1 dalla quinta posizione, occupata dall’Altomonte, travolto nel recente turno di campionato proprio dai tirrenici (4-1). Con Angelo Forestieri alla guida e Davide Cassaro a supporto ecco otto risultati utili di fila (che si aggiungono ai tre della precedente gestione), per un totale di 11 gare utili consecutive. Con il ds Passalacqua alla guida, lo Scalea ha avviato quest’anno un percorso di programmazione e come primo anno il risultato ottenuto è sicuramente positivo. «Il mio obiettivo – sottolinea Davide Cassaro – era quello di far tornare lo Scalea fra le big del campionato e tutti assieme siamo riusciti a raggiungere il traguardo».

La soddisfazione di Davide Cassaro

Lo Scalea è in salute in Promozione A e si vede e Davide Cassaro è il leader della squadra. «Dopo la sesta giornata di ritorno – spiega l’esperto difensore – il direttore Passalacqua mi ha chiesto di dare una mano al prof. Forestieri. È stato fatto un buon lavoro con 5 vittorie e 3 pareggi, 19 gol fatti e 4 subiti. Abbiamo la terza miglior difesa in generale e in casa. Ma la soddisfazione più grande è stata quella di aver portato la squadra ad un buon livello mentale, tattico e tecnico. Il rammarico è quello di non aver regalato i play off alla società e tifosi. Ci ha frenato qualche pareggio di troppo». A questo punto viene da chiedere a Davide Cassaro se si vede allenatore in futuro e se ha ancora voglia di giocare. Ecco la sua risposta: «Questa parentesi mi è servita per capire tante cose. Se si dovesse presentare l’opportunità, la valuterò, anche se non è mai stata la mia priorità. Per quanto riguarda l’attività da calciatore, fin quando i numeri dicono che il rendimento è ancora alto, sarà questa la strada da seguire».

L’ultima gara e i ringraziamenti

Domenica 3 maggio 2026 lo Scalea terminerà la sua avventura in casa del Bisignano. «Cercheremo di concludere nel miglior modo possibile per programmare poi la prossima stagione. Intanto mi preme ringraziare la società e il direttore Passalacqua che sta facendo di tutto per portare lo Scalea ad alti livelli. Un grosso “grazie” a Maurizio il custode, persona squisita, e ai miei compagni per la dedizione e l’attaccamento per questi colori. Infine un pensiero ai tifosi per la loro stima nei miei confronti. Mi auguro che questa stagione positiva – conclude Davide Cassaro – possa essere il preludio di grandi successi».