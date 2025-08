Nasce il CUS Unical: una nuova era per lo sport universitario in Calabria

4 minuti per la lettura

Sport universitario all’Unical: firmata una nuova convenzione con il Cus che apre le porte a una cittadella moderna, inclusiva e accessibile a tutta la comunità.

A Rende nasce il CUS Unical, il nuovo Centro Universitario Sportivo dell’Università della Calabria. Una svolta storica per l’ateneo e per tutto il territorio. Non sarà soltanto una struttura al servizio degli studenti, ma anche un vero e proprio centro multidisciplinare, pensato per offrire sport, formazione, socialità e opportunità a tutta la cittadinanza.

Lo scorso 15 luglio 2025 è stata firmata la convenzione che dà ufficialmente vita al nuovo CUS. Presenti il rettore dell’ateneo, Nicola Leone e il presidente del CUS Unical, Giannantonio Cuomo oltre ai delegati allo sport dell’Università, Piero Guido e Giuseppe Pellegrino. Con la firma di questo accordo, verrà inoltre affidato al CUS la gestione integrata di tutti gli impianti presenti nel campus. Questo comprende non solo i campi sportivi e le palestre, ma anche i quartieri residenziali e le strutture polifunzionali. Come si legge nel comunicato ufficiale, il rettore Nicola Leone sottolinea che «lo sport non è un’attività accessoria, ma parte integrante del percorso universitario, capace di generare coesione sociale e valorizzare i talenti». Il rettore evidenzia anche l’impegno dell’Ateneo verso una comunità inclusiva e attenta ai bisogni di tutti, dagli studenti-atleti alle persone con disabilità, fino ai corsi di laurea sportivi.

Anche Giannantonio Cuomo, presidente del CUS Unical, conferma questa visione. Ricorda come il centro sportivo stia vivendo una fase di rilancio e crescita, grazie alla collaborazione con l’Ateneo e la Federazione dello Sport Universitario. Nel comunicato, spiega che l’obiettivo è coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti, docenti e personale nelle diverse discipline sportive. Sottolinea poi come gli Unical Games rappresentino «un momento fondamentale di aggregazione che unisce studenti, docenti e personale in attività agonistiche e sociali».

La nuova convenzione definisce le modalità con cui verranno gestiti gli impianti sportivi dell’università. Introduce misure concrete per incentivare la partecipazione attiva alla vita sportiva del campus. Sono state infatti previste agevolazioni economiche per tutti gli studenti iscritti. Ulteriori vantaggi riservati a particolari categorie: idonei alla borsa di studio, iscritti al corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Attività Motorie e Sportive e gli studenti con disabilità. Per questi ultimi, l’accesso ai servizi sarà gratuito o soggetto a tariffe ulteriormente ridotte.

LA CITTADELLA DELLO SPORT: UN PROGETTO DA OLTRE 8 MILIONI DI EURO

In parallelo, l’Unical sta portando avanti un progetto di rilancio delle attività sportive. La cittadella dello sport sorgerà accanto agli attuali impianti del CUS e trasformerà l’Unical in un polo sportivo di eccellenza.

Il progetto, con un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro, è suddiviso in due interventi principali:

Il primo, del valore di 6 milioni di euro, riguarda la costruzione di un nuovo centro sportivo universitario nell’area nord-est del campus. La struttura includerà una pista di atletica leggera olimpica, un campo polivalente per rugby e altre discipline. Poi un campo da padel, un percorso running, spazi per sport all’aperto, tribune, spogliatoi e aree ricettive. Le strutture saranno adeguate per eventi agonistici e aperte al pubblico, rispondendo così alla carenza di impianti di questo livello nella regione.

Il secondo progetto, con un budget di 2,6 milioni di euro, prevede la riqualificazione delle strutture esistenti del campus. Campi da tennis, pallavolo e i due campi polivalenti nei quartieri Monaci e Nervoso inclusi. Sono previsti inoltre due nuovi edifici da destinare a spogliatoi e club house con punto ristoro riguardanti i centri sportivi del Cus e di Chiodo2.

Oltre ai nuovi interventi in programma, sono a buon punto i lavori di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti. L’università renderà più moderne ed efficienti le palestre e le strutture polifunzionali presenti nei vari quartieri universitari. Parallelamente, si stanno progettando nuovi spazi pensati per attività che stimolano la concentrazione, la logica e il benessere mentale e una club house per gli atleti. Tutti questi lavori sono progettati per garantire efficienza energetica e sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Università. Tutte queste azioni renderanno l’ateneo uno dei poli sportivi più grandi di tutto il Sud. L’Università della Calabria continua così a investire in un modello formativo che mette al centro lo studente. Considera lo sport come uno strumento prezioso per l’apprendimento, la crescita personale e lo sviluppo di competenze trasversali.