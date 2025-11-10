Giuseppe Milicchio, la voce eterna del Cosenza: addio al cronista che fece sognare i Lupi

2 minuti per la lettura

Addio a Giuseppe Milicchio, storico giornalista cosentino e voce simbolo del Cosenza Calcio. Per oltre 40 anni ha raccontato i Lupi con passione, diventando leggenda tra i tifosi rossoblù.

Un fiume in piena, una passione senza tempo, nata sui gradoni dello stadio San Vito e trasformatasi in sogni, progetti e in una professione che lo ha visto protagonista per oltre 40 anni, tra radiocronache e telecronache spesso e volentieri entrate nel mito e nei leggendari racconti dei tifosi rossoblù. Giuseppe Milicchio non c’è più. L’iconico giornalista cosentino e tifoso “malato” dei Lupi ci ha lasciati la scorsa notte. Da tempo soffriva per alcuni problemi di salute.

ADDIO ALL’ICONICO GIORNALISTA GIUSEPPE MILICCHIO



Raccontare Giuseppe Milicchio, per chi è appassionato dei colori rossoblù e non solo, è come ripercorrere la storia del Cosenza dal 1970 ad oggi. Sempre presente, nelle sue mille vesti indossate al seguito dei Lupi. Da tifoso sugli spalti di Tribuna B e Curva Sud ai gabbiotti degli stadi di tutta Italia, commentando le gesta del Cosenza con la sua voce inconfondibile, sempre pacata, ma così incisiva e capace di rimanere indelebile nei ricordi di chi, domenica dopo domenica, teneva l’orecchio attaccato alla radiolina e da quella voce sperava di ricevere una sola espressione “gol del Cosenzaaaa…”.

LA LUNGA STORIA DEL CRONISTA

Innumerevoli, sui social, i filmati e le registrazioni di momenti decisivi della storia del Cosenza Calcio, dalla promozione del 1988 a quella più recente del 2018. Come dimenticare quel suo urlo liberatorio “Pescara, stiamo arrivando” subito dopo l’autorete di Frascatore in Cosenza-Sudtirol del 10 giugno 2018 nelle radiocronaca in coppia con Osvaldo Morisco… E ancora prima, come dimenticare anche l’altra promozione in B, nel 1998, dopo la vittoria per 2-1 a Casarano nell’ultima giornata.

SCOMPARE UN PEZZO DI STORIA DEL TIFO COSENTINO

Con Giuseppe Milicchio scompare un altro pezzo di storia del tifo rossoblù e un giornalista che ha saputo regalare, come pochi altri, incredibili momenti storici che resteranno nella memoria di tutti i tifosi del Cosenza. Anche Giuseppe sognava la Serie A, e anche Giuseppe potrà forse guardarla da lassù un giorno… Noi avremmo preferito viverla con le sue parole, le sue emozione e la passione unica che sapeva trasmettere quando parlava del Cosenza e dei colori rossoblù.