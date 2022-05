Parlamentare e giornalista olandesi in Calabria: visita nelle strutture antimafia

2 minuti per la lettura

IL parlamentare olandese, Ulysse Ellian, è da tre giorni in Italia per «raccogliere informazioni sulle dinamiche di funzionamento del sistema giudiziario, investigativo e carcerario italiano nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, soprattutto sotto il profilo patrimoniale», al fine di «sottoporre successivamente quanto appreso all’attenzione del Ministero della Giustizia e della Sicurezza del proprio Paese».

A comunicarlo è una nota del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. Il parlamentare, si legge nella nota, «è accompagnato da John Van Den Heuvel, giornalista del quotidiano olandese ‘De Telegraaf’ oltreché cronista televisivo noto per le sue inchieste orientate principalmente su traffici di droga e criminalità organizzata, che effettuerà interviste e riprese video».

La delegazione estera, in Italia dal 25 al 27 maggio, «dopo aver effettuato visite istituzionali presso la Capitale, si è diretta in territorio calabrese e, più precisamente, presso l’aula “bunker” di Lamezia Terme a un’udienza del noto processo ‘Rinascita Scott’ per incontrare i magistrati della Procura di Catanzaro in prima linea nelle investigazioni sulla ‘ndrangheta per proseguire con una visita presso “Villa Wanda”, immobile confiscato alla ‘ndrangheta e affidato, dal 2016, al Centro Calabrese di Solidarietà, dove sono attualmente ospitati giovani che hanno vinto la battaglia contro le dipendenze da droga e alcol e hanno iniziato un percorso di inserimento nella società civile attraverso il lavoro».

«A seguire – prosegue la nota -, la delegazione si è recata presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Catanzaro, ricevuta dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Guido Mario Geremia, per seguire un briefing caratterizzato dalle principali operazioni di servizio portate a termine dai militari del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (Gico) del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, in prima linea nel contrasto al narcotraffico internazionale e alle più agguerrite consorterie mafiose, anche nell’ottica di una costante aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati».

Oggi, conclude la nota, «la delegazione concluderà la sua visita a Gioia Tauro, dove sarà accolta dal Comandante e dal personale del locale Gruppo della Guardia di Finanza che illustreranno le tecniche di indagine adottate, in ambito portuale, nel contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti».