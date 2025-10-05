Regionali: urne aperte in Calabria, un milione e 900mila elettori al voto

2 minuti per la lettura

Un milione e 900mila elettori sono chiamati al voto, con un anno di anticipo, per le elezioni regionali in Calabria

Catanzaro – Urne aperte in Calabria dalle 7 alle 23 di oggi, 5 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, 6 ottobre, per eleggere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2406 sezioni allestite tra le cinque province calabresi. Per le elezioni regionali in Calabria si vota su base circoscrizionale. La Circoscrizione Nord corrisponde alla provincia di Cosenza, quella Centro comprende le province di Vibo, Catanzaro e Crotone. La Circoscrizione Sud invece corrisponde alla provincia di Reggio Calabria. Per votare è necessario portare con sé al seggio la tessera elettorale e un documento di identità. Chi li avesse smarriti può recarsi presso l’ufficio elettorale della propria città e chiederne il rilascio. Gli aventi diritto al voto sono 1 milione 888mila 368.

REGIONALI CALABRIA: I CANDIDATI E LO SPOGLIO DOPO IL VOTO

Tre i candidati alla presidenza: il governatore uscente nonché vicesegretario nazionale di FI, Roberto Occhiuto – che si era dimesso a luglio scorso, a un anno dalla scadenza naturale del mandato -, per il centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, ‘Sud chiama Nord’, e dalle liste ‘Occhiuto presidente e ‘Forza Azzurri’; per il centrosinistra, l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico, appoggiato, oltre che dal M5S, da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste ‘Democratici e Progressisti’ e ‘Tridico presidente’; infine, Francesco Toscano, leader di ‘Democrazia Sovrana e Popolare’.

Subito dopo la chiusura dei seggi di domani, avranno inizio le operazioni di spoglio. Occhiuto seguirà lo scrutinio da un hotel a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro; Tridico attenderà l’esito a Rende, nei pressi di Cosenza, anch’egli in hotel; Toscano sarà a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Alle scorse consultazioni regionali in Calabria, nel 2021, si recarono alle urne 838.691 elettori pari al 44,37% degli aventi diritto. Roberto Occhiuto, a capo della coalizione di centrodestra, ottenne il 54,46% dei consensi, contro il 27,68% della candidata di centrosinistra Amalia Bruni; l’ex sindaco di Napoli ed ex pm Luigi De Magistris si fermò al 16,17%; infine, l’ex governatore, Mario Oliverio, all’1,7%.