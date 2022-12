Autostrada A2, per il Tar nessuna illegittimità nei lavori di manutenzione

1 minuto per la lettura

Autostrada A2 nessuna illegittimità per il Tar del Lazio in relazione all’appalto per l’assegnazione della manutenzione del manto stradale

ROMA – Non c’è stata nessuna illegittimità nella determinazione del responsabile gestione appalti lavori di manutenzione di Anas dell’aprile scorso con cui è stata disposta l’aggiudicazione alla società Valori Consorzio Stabile di uno dei lotti della gara per la manutenzione del manto stradale dell’Autostrada A2 del Mediterraneo.

È questa la decisione del Tar del Lazio che ha respinto un ricorso proposto dalla Mediterranea Strade. Il lotto contestato, del valore di quasi 19milioni di euro, era riferito ai lavori di manutenzione del tratto calabrese dell’autostrada A2-Autostrada del Mediterraneo. Quattro i concorrenti alla procedura; alla fine la società Valori si classificò al primo posto, mentre Mediterranea Strade al secondo.

All’assegnazione dell’appalto è seguita la proposizione del ricorso amministrativo e una richiesta risarcitoria, per entrambi è stato dedotto un unico e articolato motivo contenente presunte violazioni del disciplinare di gara, nonché l’eccesso di potere per erroneità, difetto d’istruttoria e irragionevolezza.

Con una motivazione tecnica, il Tar ha deciso che il punteggio differente assegnato alla ricorrente «resti cristallizzato e incontestabile»; e la differenza «pur essendo minimale» si è rivelata comunque «decisiva ai fini dell’aggiudicazione nonostante il migliore ribasso operato dalla ricorrente rispetto alla controinteressata (la quale, invero, ha offerto il peggior ribasso tra tutte e quattro le concorrenti)».