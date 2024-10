Asti, sequestrati beni per un milione di euro a un pregiudicato vicino alla ‘ndrangheta

1 minuto per la lettura

L’uomo di Asti, ritenuto vicino alla ‘ndrangheta, in passato era stato coinvolto in inchieste anche per reati come usura e tentata estorsione

Sequestrati beni per oltre un milione di euro a un noto pregiudicato di Asti legato alla ‘ndrangheta. Il destinatario del provvedimento era stato coinvolto in inchieste giudiziarie per reati quali usura, estorsione e tentato omicidio e per avere intrattenuto contatti con soggetti legati al mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso. Sequestrati, nello specifico, sette beni immobili, il compendio aziendale di due imprese, quote di partecipazione di 1 società,

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione su proposta presentata dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia. L’operazione nasce dall’analisi del materiale acquisito dalla Dia di Torino. ed elaborato insieme ai carabinieri di Asti. L’indagine ha permesso di ricostruire il patrimonio accumulato nel tempo dal nucleo familiare in violazione, secondo gli investigatori, della normativa antimafia. L’attività investigativa ha consentito di documentare il profilo del capofamiglia che avrebbe vantato contatti con esponenti di spicco di famgilie di ‘ndrangheta.