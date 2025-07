Indagine su Occhiuto, il Riesame restituisce il telefono a Ferraro

1 minuto per la lettura

Il Riesame nell’ambito dell’indagine su Roberto Occhiuto accoglie il ricorso di Ernesto Ferraro, amministratore unico di Ferrovia della Calabria, e gli restituisce telefoni e apparati tecnologici

CATANZARO – Il Riesame accoglie il ricorso di Ernesto Ferraro, amministratore unico di Ferrovia della Calabria, indiziato in un fascicolo con l’ipotesi di corruzione, assieme al governatore Roberto Occhiuto e all’altro manager Paolo Posteraro. Ferraro si era rivolto al Tdl per vedersi restituiti smartphone e altri dispositivi informatici, sequestrati nel corso della perquisizione subita lo scorso 6 giungo, ad opere delle Fiamme Gialle, delegate dalla procura di Catanzaro che dirige l’inchiesta.

Con tale responso i giudici del Riesame, oltre a restituire gli oggetti, restituiscono a Ferrano tutto ciò che i telefonini contenevano, vale a dire, messaggi, chat e altri dati, pur ammesso che fossero stati d’interesse investigativo. La procura, per evitare che il verdetto del Tribunale della Libertà, diventi un giudicato interno al procedimento penale, potrà rivolgersi alla Cassazione. Una determinazione in tal senso da parte dei pm catanzaresi, appare molto probabile e secondo indiscrezioni trapelate già negli uffici inquirenti si starebbe lavorando per l’impugnazione della decisione.

DOPO LA DECISIONE DEL RIESAME NELL’AMBITO DELL’INDAGINE SI ATTENDE L’INTERROGATORIO DI OCCHIUTO

C’è attesa, intanto, per conoscere la data dell’interrogatorio di Occhiuto, che dovrebbe tenersi a breve e non oltre la fine del mese. Il presidente della Regione, dopo aver ricevuto l’informazione di garanzia, ovvero un avviso di proroga delle indagini preliminari, aveva chiesto a più riprese di essere sentito ed alla fine ciò avverrà, come ha comunicato lo stesso procuratore di Catanzaro, Salvatore Curcio, durante il festival Trame, a Lamezia, due settimane fa.