Inchiesta alla Regione, mercoledì 23 luglio sarà il giorno di Occhiuto in procura

È previsto per domani 23 luglio 2025 l’interrogatorio del presidente della Regione Roberto Occhiuto in procura sul caso che ha coinvolto lo stesso Occhiuto

CATANZARO – Domattina, 23 luglio 2025, il governatore Roberto Occhiuto verrà interrogato dai pm della Procura di Catanzaro sull’accusa di corruzione contestatagli con avviso di proroga delle indagini preliminari, notificatogli lo scorso 6 giungo, giorno in cui la Guardia di Finanza eseguiva contestualmente alcune perquisizioni. Coindagati nel medesimo filone investigativo i due manager Paolo Posteraro ed Ernesto Ferraro.

Ma le domande dei magistrati potrebbero riguardare anche altro, ovvero le perquisizioni effettuate di recente, che hanno interessato diversi piani della Cittadella regionale, con le Fiamme gialle che hanno cercato e prelevato carte in alcuni dipartimenti. E questo è il filone in cui compaiono, tra gli altri, i nomi del dirigente regionale Tommaso Calabrò, del sub commissario per la depurazione Tonino Daffinà e della segretaria particolare del presidente Occhiuto, Veronica Rigoni. L’attività che la Gdf ha svolto in Regione è stata portata avanti nell’ambito dello stesso fascicolo, numero 2070/2024, da cui è scaturita la summenzionata informazione di proroga indagini, arrivata al governatore i primi di giugno. E questo dà la possibilità ai pm di interrogare Occhiuto su più punti dell’unico procedimento penale.

Va ricordato che il Riesame ha accolto il ricorso presentato da Ferraro, che si è visto restituire i telefonini che gli erano stati sequestrati dai finanzieri. Dopo le perquisizioni in Cittadella, pure al decimo piano, il governatore sembra aver cambiato atteggiamento, diventando decisamente più cauto, soprattutto nelle esternazioni a mezzo stampa.

«I miei avvocati – così commentava il presidente, un mese fa, dopo aver saputo che i pm lo avrebbero interrogato presto – si sono messi in contatto con la Procura, e sono grato ai magistrati per aver accettato la mia richiesta. La circostanza che anche la Procura abbia scelto di ascoltarmi, e avrebbe potuto anche non farlo, mi fa pensare che voglia arrivare alla verità in tempi rapidi». Queste parole quando ancora non c’era stato il blitz delle Fiamme gialle in Regione.

Invero, le successive perquisizioni in Cittadella, hanno suggerito una chiave di lettura che oggi fa sembrare l’indagine della procura di Catanzaro più complessa di quanto si fosse ipotizzato all’inizio. Il governatore, a giugno, aveva definito “stronzate” quelle questioni da cui prendeva spunto l’accusa di corruzione e convinto di ciò chiedeva a più riprese e con toni perentori un incontro con gli inquirenti per chiarire immediatamente la sua posizione. Poi, a luglio, nello stesso procedimento giudiziario, sono successe altre cose, sono spuntati altri filoni, altri indagati, sono state eseguite altre perquisizioni. Non fatti clamorosi ed eclatanti come arresti o altre misure cautelari, ma una serie di fatti che scorrono e lambiscono la posizione del presidente. Oggi Occhiuto dovrà attraversare questo scorrere di fatti, durante l’interrogatorio che lo aspetta.