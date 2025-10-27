Inchiesta mascherine, l’assessore Minenna assolto a Forlì

1 minuto per la lettura

Marcello Minenna, assessore uscente della giunta Occhiuto, è stato assolto a Forlì da un’accusa di corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Procura su una maxi fornitura di mascherine all’Ausl Romagna

Il tribunale di Forlì ha assolto Marcello Minenna, assessore regionale uscente al Bilancio della giunta Occhiuto, dall’accusa di corruzione nell’ambito del processo scaturito da un’inchiesta della Procura di Forlì su una maxi fornitura di mascherine non regolamentari all’Ausl Romagna, negli anni del Covid, per 3,6 milioni di euro.

I fatti contestati coinvolgevano Minenna nel suo ruolo di direttore generale dell’Agenzia delle Dogane. Minenna nel giugno 2023, mentre era in carica come assessore della Giunta Occhiuto, finì ai domiciliari (poi annullati dal Tribunale del Riesame di Bologna). Ieri è stato assolto in abbreviato, perché il fatto non sussiste. A deciderlo la Gup Ilaria Rosati.

La Procura di Forlì, con la pm Laura Brunelli, aveva chiesto per lui invece una condanna a due anni e quattro mesi. Assolti anche altri due imputati: Sergio Covato, funzionario della prefettura di Ravenna e Gianluca Prati, all’epoca dei fatti contestati responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna. L’indagine coinvolse anche l’ex deputato della Lega Gianluca Pini, che ha patteggiato una pena di 23 mesi.



Minenna era difeso dal professor Vittorio Manes e dall’avvocato Gianluca Tognozzi. «Questa pronuncia restituisce finalmente dignità a un servitore dello Stato costretto a dover sopportare addirittura la restrizione della propria libertà personale nella fase delle indagini per accuse che oggi sono state spazzate via una volta per tutte» il commento dei suoi legali.



Il nome di Minenna, nel frattempo, circolava già nel totonomi della Giunta: si ipotizza una sua riconferma come assessore o un incarico nella macchina burocratica.