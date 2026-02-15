L’addio a Michele Albanese del CDR de L’Altravoce il Quotidiano

1 minuto per la lettura

Michele Albanese non c’è più. Il collega di tante battaglie vissute insieme al Cdr ci ha lasciati dopo tante sofferenze come del resto la sua vita da qualche anno. Per il mestiere di cronista ha dato tutto, la sua libertà per la libertà. E’ difficile trovare le parole per Michele, il punto di riferimento per noi tutti del Comitato di redazione, un punto di equilibrio per tutti noi. Nei momenti più difficili era sempre lui a trovare il punto d’incontro attraverso il dialogo, il confronto fra Cdr e azienda. Negli ultimi tempi a causa dei suoi problemi di salute abbiamo avvertito la sua assenza ma per noi del Cdr era come se fosse presente. Gli ultimi suoi consigli qualche mese fa non sono mancati, ne abbiamo fatto e ne faremo tesoro. Un faro per noi. Ciao Michele. Grazie di tutto.

Il Cdr de L’AltraVoce/Quotidiano del Sud

Tiziana Aceto

Giovanna Gueci

Michele Inserra

Pasqualino Rettura