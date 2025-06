Inchiesta su Occhiuto: cospirazione? La tempistica dice altro

3 minuti per la lettura

Il governatore Occhiuto su Rete4 accenna a un tempismo “sospetto” della Procura ma le date non tornano e la tempistica non lascia intendere una cospirazione

CATANZARO – In attesa della conferenza stampa del governatore Roberto Occhiuto, in programma stamattina (18 giugno 2025) alla Cittadella regionale, e dopo aver ascoltato lo stesso Occhiuto, l’altro ieri sera, a Quarta Repubblica di Nicola Porro, è bene fissare i punti salienti della tempistica del caso giudiziario scoppiato una settimana fa, per evitare confusione e possibili strumentalizzazioni.

Il 3 giugno, la procura di Catanzaro firma delle perquisizioni nell’ambito di un’indagine in cui ipotizza il reato di corruzione e invia contestualmente i relativi avvisi di garanzia. Nei giorni successivi, il 5 o il 6 giugno la Guardia di Finanza delegata, esegue tali perquisizioni e notifica gli avvisi di garanzia agli indiziati. L’8 giugno, le prime indiscrezioni sul fatto cominciano molto vagamente a circolare su alcuni articoli di stampa. L’11 giugno, di sera, il presidente Occhiuto, attraverso un video sui social, annuncia di aver ricevuto un’informazione di garanzia, quindi, di essere indagato nella summenzionata indagine. La stessa sera, si viene a sapere che Occhiuto ha deciso di comunicare ai calabresi di essere indagato un’ora dopo aver ricevuto la chiamata di una giornalista (nel tardo pomeriggio dell’11 giugno) che era venuta a conoscenza dell’inchiesta e del suo coinvolgimento. Dopo la notizia diffusa dallo stesso governatore e tutta una serie di articoli giornalistici riguardanti la vicenda giudiziaria, per un paio di giorni, i cronisti calabresi e di tutta Italia continueranno a scrivere, sui quotidiani e sui siti on line, solo indiscrezioni sul caso, senza l’ausilio di nessuna “carta” in mano, vale a dire il decreto di perquisizione firmato dai pm di Catanzaro e consegnato al momento delle perquisizioni a chi sottoposto al provvedimento. Le “carte” cominciano a circolare il 13 giugno, con relativi articoli usciti l’indomani, in esclusiva sul nostro giornale e su un’altra testata nazionale.

Tale tempistica suggerisce alcune obiettive riflessioni da fare. Anzitutto bisogna notare e annotare, che dopo le perquisizioni effettuate (5 o 6 giugno) passano ben 7 giorni prima che alcuni cronisti entrino in possesso del relativo decreto. Inoltre, il presidente Occhiuto viene a conoscenza dell’inchiesta a suo carico ufficialmente, con l’avviso di garanzia, diversi giorni prima (almeno 5) che ne vengano a conoscenza i cronisti.

Va anche detto che è abbastanza insolito che delle perquisizioni eseguite nell’ambito di un fascicolo che coinvolge il governatore della Calabria (anche se Occhiuto non è stato perquisito) rimangano “segrete” per 5 giorni, senza che nessuna testata ne abbia dato notizia prima. Nella nostra regione siamo abituati a ben altre fughe e anticipazioni di notizie, inerenti casi a carico dei predecessori dell’attuale presidente. Nella fattispecie, abbiamo registrato semmai una cosa opposta, ovvero l’affanno di tanti cronisti, che per giorni e giorni non sono riusciti a trovare le “benedette” carte di un’indagine abbastanza importante e sicuramente di pubblico interesse.

Per quanto riguarda, infine, l’ufficializzazione della ricandidatura di Occhiuto, tutti sappiamo da mesi che il governatore si sarebbe ricandidato. Il 5 giugno l’ultima agenzia che dà la notizia della ricandidatura certa di Occhiuto. Ma il suo avviso di garanzia, era stato già firmato qualche giorno prima. Questa è la tempistica esatta di una vicenda giudiziaria simile a molte altre già verificatesi in Calabria. Difficile vederci (come accennato durante Quarta Repubblica) una cospirazione per non far ricandidare Occhiuto.