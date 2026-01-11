Tassista calabrese a Pavia salva due ragazze inseguite di notte da un gruppo di giovani

2 minuti per la lettura

Vincenzo Fimognari, tassista di origine calabrese a Pavia da 10 anni, salva due ragazze inseguite da un gruppo di giovani. A rendere noti i fatti la madre di una delle ragazze che ha lanciato un appello social per ringraziarlo

Una presenza provvidenziale quella di Vincenzo Fimognari 45enne tassista di origine calabrese ma da 10 anni a Pavia. Un intervento che ha consentito a due ragazze di far ritorno a casa evitando le insidie o forse qualcosa di peggio di un gruppo di giovani che le inseguiva in piena notte.

Le due giovani erano andate a festeggiare un compleanno in piazza Vittoria, nella zona della movida di Pavia. Intorno all’una nella notte fra venerdì e sabato sono uscite dal locale dove si trovavano per andare alla macchina e rientrare a casa. A quel punto si sono accorte di essere seguite da un gruppo di cinque giovani. Le due ragazze di vent’anni hanno quindi iniziato a correre per scappare. È a questo punto Fimognari le ha viste si è fermato e ha chiesto loro se avevano bisogno di aiuto e se volevano essere accompagnate alla macchina. Un gesto semplice ma che ha portato il gruppetto all’inseguimento a darsi alla fuga.

Fimognari ha minimizzato ma a raccontare l’accaduto è Patrizia Acquistapace, la madre di una delle due ragazze che ha lanciato un appello social per individuare e ringraziare il giovane. La notizia – riportata dal Giorno e dalla Provincia pavese – si è saputa proprio perché la mamma di una delle due giovani, ha iniziato a scrivere su gruppi Facebook per chiedere se qualcuno conosceva il tassista che voleva ringraziare. “Quel gesto di altruismo – ha sottolineato Patrizia – ha salvato le due ragazze”. Minimizza il tassista calabrese che spiega: “Ho fatto quello che dovevo – ha raccontato Vincenzo -. Sono un padre, una delle ragazze che correvano avrebbe potuto essere mia figlia. Ma anche se non fossi un genitore, non mi sarei voltato dall’altra parte”.