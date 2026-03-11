Bolzano, sequestrati 6,7 chili di hashish, tra i panetti oltre 40 contrassegnato “Regione Calabria”

1 minuto per la lettura

Hashish per un valore di 80 mila euro sequestrata a Bolzano, tra i panetti ben 44 erano contrassegnati dai loghi ufficiali della Regione Calabria

BOLZANO – Oltre 6,7 chilogrammi di hashish nascosti nella fossa di un ascensore in uno stabile di Bolzano che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato fino ad 80 mila euro. Il sequestro avvenuto oggi, 11 marzo, ad opera dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano, ha perso anche una ulteriore particolarità.

La scoperta della droga si deve ad un tecnico della manutenzione dell’ascensore che ha visto nella fossa dell’impianto un sacchetto contenente numerosi panetti rettangolari che emanavano un forte odore. Immediata la segnalazione ai carabinieri che una volta sul posto hanno recuperato la droga. La particolarità nasce nel momento in cui i militari hanno aperto il sacchetto. Al suo interno, infatti, erano presenti ben 66 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6,7 chilogrammi. Nel dettaglio, cinque panetti per circa 513 grammi riportavano sull’involucro blu la scritta “Il Mostro”; diciassette panetti, per circa 1,7 chilogrammi, avevano un involucro nero con la scritta “Gomorra” e immagini riconducibili alla serie televisiva; altri quarantaquattro panetti, per circa 4,4 chilogrammi, presentavano invece un involucro blu con la scritta “Regione Calabria” e il logo ufficiale della Regione.

La droga. sequestrata e custodita presso il comando dell’Arma, sarà distrutta una volta completate le analisi di laboratorio necessarie all’individuazione specifica della tipologia dello stupefacente. Secondo una stima basata sui prezzi medi di vendita al dettaglio, la droga avrebbe potuto fruttare ai malviventi tra 65mila e 80mila euro.