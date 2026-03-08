2 minuti per la lettura

Calabria, la giunta regionale approva 8 milioni per il contrasto alla violenza di genere. Tra le iniziative il progetto “Donne libere” finalizzato all’autonomia lavorativa. La Regione approva il piano triennale di interventi che mobilita risorse nazionale e Ue.

La Giunta regionale della Calabria ha approvato, nell’ultima riunione, il Piano triennale degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2026-2028, in attuazione della legge regionale 34/2025. Un provvedimento che segna un passaggio operativo fondamentale e un passo avanti epocale nella costruzione di un sistema regionale integrato di prevenzione, protezione e accompagnamento delle donne vittime di violenza. Il Piano, che ha un valore complessivo di 8 milioni di euro, definisce la strategia regionale per i prossimi tre anni e punta a consolidare la rete istituzionale e territoriale coinvolta nel contrasto alla violenza di genere, mettendo in connessione Comuni, Servizi sociali, Sistema sanitario, scuole, università, Centri antiviolenza, Case rifugio, Forze dell’Ordine, Magistratura e Terzo settore.

CALABRIA, LA RIVOLUZIONE NEL WELFARE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

«Si tratta – dichiara l’assessore regionale al Welfare e alle Politiche sociali Pasqualina Straface – di un’altra piccola rivoluzione nel welfare che mira a rafforzare e rendere strutturali le politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere garantendo interventi tempestivi ed efficaci a sostegno della vittima, promuovendo il coordinamento tra istituzioni, servizi, territorio».

Il Piano nasce anche dal lavoro del Tavolo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e mobilita un insieme articolato di risorse nazionali ed europee. Tra le principali linee di intervento troviamo 1,23 milioni di euro per garantire la sostenibilità operativa dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio; 1,02 milioni di euro per azioni di prevenzione, empowerment femminile, reinserimento lavorativo e sostegno abitativo; 348mila euro per l’apertura di nuovi centri antiviolenza; 836mila euro per la realizzazione di nuove case rifugio e il rafforzamento della rete regionale di accoglienza; 250mila euro per la formazione degli operatori impegnati nei servizi di contrasto alla violenza; ulteriori risorse dedicate a campagne di sensibilizzazione, formazione e azioni di contrasto alle discriminazioni. Il Piano prevede inoltre interventi specifici per i minori vittime di violenza assistita e per il rafforzamento dei servizi territoriali che operano nel sostegno alle donne.

PROGETTO DONNE LIBERE E PERCORSI DI AUTONOMIA

Tra gli strumenti più significativi attivati dalla Regione rientra il progetto “Donne Libere”, finanziato nell’ambito del Pr Calabria Fesr-Fse+ 2021-2027, con una dotazione complessiva di 3,5 milioni di euro. Il programma sostiene percorsi personalizzati di autonomia sociale e lavorativa per le donne vittime di violenza, attraverso interventi di accompagnamento, formazione, inclusione lavorativa e sostegno all’autonomia abitativa. Le azioni saranno realizzate attraverso i Centri antiviolenza e le Case rifugio autorizzate, che attiveranno complessivamente 16 progetti pluriennali, con durata fino al 2029.