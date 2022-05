Covid Bollettino Calabria 30 maggio, nessun decesso: non accadeva da mesi

3 minuti per la lettura

Pur mantenendo un tasso di positività particolarmente elevato, rispetto alla media nazionale, il contagio da coronavirus covid 19 in Calabria continua ad attenuare la propria morsa. Ciò grazie al numero dei guariti, che si conferma costantemente superiore ai nuovi contagi, ma anche al numero di nuovi contagi che, complice un basso quantitativo di test effettuato, si mantiene relativamente basso. Il bollettino regionale del 30 maggio, infatti, fa registrare l’ennesima diminuzione dei soggetti attualmente positivi al coronavirus unico dato in controtendenza il leggero aumento dei ricoveri tanto in reparto quanto in terapia intensiva, mentre il bilancio delle vittime per la prima volta da mesi non fa segnare alcun decesso

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.871 tamponi, per cui i test effettuati dall’inizio della pandemia arrivano a 3.116.415. Il totale dei casi rilevati nelle ultime 24 ore è pari a 437 mentre dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia da Coronavirus Covid-19 si raggiunge quota 388.905 casi. Il tasso di positività di giornata si pone al 15.22%, quello generale dall’inizio della pandemia in Calabria continua a salire arrivando al 12,48%.

La situazione dei contagi

I casi attivi sono 38.984 (-702 rispetto a ieri). Ciò è dovuto al saldo tra i nuovi contagi (437), i guariti (1.139) registrati nelle ultime 24 ore (il totale delle persone che hanno superato la malattia dall’inizio della pandemia sale a 347.314) e i decessi che oggi sono pari a 0.

Le vittime registrate in Calabria restano ferme a quota 2.607 con un tasso di mortalità in Calabria che si pone a 0,67%. Mentre i tassi di mortalità a livello provinciale sono i seguenti:

Catanzaro – 310 decessi – 0,51%

Cosenza – 1.106 decessi – 1,08%

Crotone – 230 decessi – 0,56%

Reggio Calabria – 777 decessi – 0,54%

Vibo Valentia – 171 decessi – 0,43%

Altra Regione – 13 decessi – 0,49%

Percentuale di casi positivi in rapporto alla popolazione

Da inizio pandemia ha contratto il Covid in Calabria il 20,53% della popolazione. Il dato più alto, per come si evince dal Bollettino sul coronavirus covid-19 in Calabria del 30 maggio, si registra in provincia di Reggio Calabria dove la percentuale di contagio della popolazione sale al 27%. Ecco il dato provincia per provincia:

Calabria 20,53% ( 388.905 casi su 1.894.110 abitanti)

Cosenza 14,81% (102.250 casi su 690.503 abitanti)

Catanzaro 17.25% (60.266 casi su 349.344 abitanti)

Crotone 24.13% (40.687 casi su 168.581 abitanti)

Reggio Calabria 27.00% (143.394 casi su 530.967 abitanti)

Vibo Valentia 25,64% (39.675 casi su 154.715 abitanti)

Andando nel dettaglio delle proporzioni del contagio nelle diverse province calabresi si evidenza come il 36.9% delle infezioni si sia verificato in provincia di Reggio Calabria, a seguire il 26,3% del totale dei contagi si è registrato in provincia di Cosenza, il 15,5% in provincia di Catanzaro, il 10,5% in provincia di Crotone e il 10,2% in provincia di Vibo Valentia. Si evidenza, infine, lo 0,7% relativo a contagi che hanno riguardato persone residenti in altre regioni o all’estero.

I soggetti in isolamento domiciliare diventano 38.809 (-716), così ripartiti:

26.312 in provincia di Cosenza,

3.908 in provincia di Catanzaro,

1.429 in provincia di Crotone,

3.343 in provincia di Vibo Valentia,

3.141 in provincia di Reggio Calabria,

676 tra gli extraregionali (non residenti o stato estero).

Covid Bollettino Calabria 30 maggio 2022: La situazione negli ospedali

In leggera salita i ricoveri in reparti ordinari che si attestano a quota 170 (+13) così ripartiti:

Catanzaro e provincia 47 persone contagiate

Cosenza e provincia 50 persone contagiate

Reggio Calabria e provincia 47 persone contagiate

Crotone 17 persone contagiate

Vibo Valentia 9 persone contagiate

Altra Regione/Stato estero 0 persone contagiate

In aumento, invece, i pazienti in terapia intensiva a quota 5 (+1), così ripartiti: 3 a Catanzaro, 2 a Cosenza.

PRESSIONE SUL SERVIZIO SANITARIO

Ad oggi in Calabria, secondo i dati Agenas, sono disponibili 1.009 posti letto complessivi in area medica, occupati al 16.84%, mentre in terapia intensiva sono disponibili 194 posti, occupati al 2.57% (GUARDA SU AGENAS I DATI IN DETTAGLIO).

Covid Bollettino Calabria 30 maggio 2022: I casi scoperti ripartiti per provincia di riferimento

I casi scoperti e confermati oggi nelle varie province calabresi sono così suddivisi (tra parentesi il totale dei casi attivi nelle rispettive province):