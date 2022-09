Coronavirus, il bollettino dell’8 settembre: segnalati 689 nuovi casi

1 minuto per la lettura

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3708167 (+4.699). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 544934 (+689) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie provinciali della Regione Calabria.

La provincia più colpita nelle ultime 24 ore è stata quella di Cosenza con 235 nuovi casi (di cui cinque fuori regione). Una cifra leggermente più bassa quella comunicata dall’Asp di Catanzaro (+167) e dall’Asp di Reggio Calabria (+153). Numeri a due cifre invece nella provincia di Vibo Valentia (+68) e in quella di Crotone (+61). Alla voce “Altra Regione o Stato estero” sono stati segnalati 5 nuovi casi.

Nessuna vittima registrata nelle utlime 24 ore. Il totale dei decessi in Calabria, da inizio pandemia, resta così a 2969.

Migliora sensibilmente anche la situazione negli ospedali. I pazienti per i quali era stato prescritto l’isolamento sono in calo di 2313 unità. E se resta stabile la situazione dei ricoveri in reparto (161 i posti occupati), si registra un lieve aumento (+2) nei ricoveri per le terapie intensive.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: