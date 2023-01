1 minuto per la lettura

Bollettino Covid Calabria 15 gennaio: 243 casi, ricoveri in calo

CATANZARO – Secondo il bollettino regionale di oggi, domenica 15 gennaio, sono 243 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove si è verificato un decesso (3.262 le vittime da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dall’11,83% al 10,48%.

In calo, nel saldo tra ingressi e uscite, i ricoverai: -1 in area medica (175) e -3 in terapia intensiva (7). I casi attivi sono 3.699 (-162), gli isolati a domicilio 3.517 (-158) ed i nuovi guariti 404. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.154.464 con 625.119 positivi.

A livello provinciale, la diffusione del Covid è la seguente: