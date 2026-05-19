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Rapina in piena notte a un commerciante, poi la fuga: arrestato 42enne a Napoli / Video

| 19 Maggio 2026 12:16 | 0 commenti

Rapina in piena notte a un commerciante, poi la fuga: arrestato 42enne a Napoli / Video

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) – Rapina sventata nella notte nel quartiere Chiaiano a Napoli. Intorno alle 3 due uomini armati con il volto coperto da un cappuccio e da un casco integrale hanno aggredito un 55enne commerciante ortofrutticolo mentre saliva nella sua auto per andare a lavorare. Sotto la minaccia della pistola, i due si sono impossessati dell’auto e dei soldi, ma la loro fuga è stata bloccata dall’arrivo di una gazzella del nucleo radiomobile di Napoli.

Un militare è sceso al volo per rincorrere i due. Uno dei complici non riesce ad entrare nella Matiz in corsa appena rubata e corre con la portiera posteriore ancora aperta nella speranza di entrarci. Riuscirà solo a gettare la pistola al suo interno. Il carabiniere lo raggiunge e lo afferra per poi arrestarlo. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per trovare l’auto e identificare il complice.

– Foto screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS).

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