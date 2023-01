Coronavirus, il bollettino del 18 gennaio: 279 nuovi casi e una vittima

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 626056 (+279) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Nelle ultime 24 ore la provincia più colpita è stata quella di Cosenza ma la cifra è simile a quella comunicata dall’Asp di Reggio Calabria (89 e 88). Leggermente inferiore la cifra pervenuta dall’Asp di Catanzaro (+73). Decisamente più basso il numero dei nuovi contagiati nel Vibonese (+16) e nel Crotonese (+10). Alla voce “Altra Regione o Stato estero” sono riportati soltanto tre casi.

Una sola vittima nelle ultime 24 ore e arriva dalla provincia di Cosenza. Il totale dei decessi, da inizio pandemia, sale così a 3269.

Per quanto riguarda i pazienti, invece, calano di 201 quelli per i quali era stato necessario l’isolamento e, in maniera inferiore (-2) anche quelli ricoverati in reparto. Resta stabile il numero di pazienti in Rianimazione (7).

Questa la situazione nei particolari. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4162987 (+2.789).