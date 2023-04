Maltempo, allerta arancione in Calabria: rischio bombe d’acqua e nubifragi

1 minuto per la lettura

Allerta arancione per la Calabria, diffuso il bollettino della Protezione Civile che mette in guardia da maltempo, nubifragi e bombe d’acqua su quasi tutto il territorio regionale

LA primavera stenta ad arrivare in Calabria che continua ad essere preda del maltempo con tutti i rischi idrogeologici che ne derivano. La protezione Civile Calabrese ha emanato nelle scorse ore un nuovo bollettino di allerta meteo che preannuncia la giornata di lunedì 3 aprile una ondata di maltempo che, di fatto, interessa tutta la regione.

In base al bollettino della Protezione civile, infatti la giornata di domani sarà caratterizzata da piogge diffuse anche a carattere temporalesco e intense su tutta la Calabria Ionica e sul basso Tirreno. Condizioni leggermente migliori ma comunque da allerto, si registreranno, invece sul Tirreno e sull’alto Tirreno Cosentino.

Il livello di Allerta è fissato in Arancione per tutta la regione con l’esclusione, come detto, del Tirreno Cosentino dove il livello di allerta è fissato sul giallo. L’allerta diffusa dalla Prociv Regionale riguarda sia il rischio idrogeologico per temporali che quello idrogeologico idraulico.

MALTEMPO IN CALABRIA, ALLERTA ARANCIONE E RISCHIO NUBIFRAGI

Sono previsti possibili danni per piogge associati a fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in veri e proprio nubifragi anche persistenti e prolungati, ossia vere e proprie bombe d’acqua, con, in questo caso, evidenti conseguenze anche molto rilevanti.

Proprio a causa dell’intensità delle piogge saranno possibili anche fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico particolarmente rilevante. Il livello di allerta arancione è fissato per l’intera giornata di lunedì.

SCARICA IL BOLLETTINO DEL 3 APRILE 2023 DELLA PROTEZIONE CIVILE CALABRESE