Maltempo in arrivo: allerta gialla in Calabria e Campania

1 minuto per la lettura

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in Calabria e Campania il 16 febbraio 2025. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza.

Domani, 16 febbraio 2025, l’alta pressione tornerà a farsi sentire su gran parte dell’Italia, ma alcune regioni del Sud dovranno ancora fare i conti con le piogge. La Protezione Civile annunciato il maltempo diramando un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in diverse zone di Calabria e Campania. In Calabria l’allerta gialla riguarda il versante Jonico Centro-settentrionale e il Versante Jonico Settentrionale, interessati da rischio idraulico, temporali e idrogeologico. In Campania l’allerta gialla per rischio idrogeologico interessa le seguenti zone: basso Cilento, alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento.

L’allerta gialla indica una situazione di “ordinaria criticità” che potrebbe evolvere verso condizioni più severe. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità locali e di adottare misure di autoprotezione in caso di temporali e forti piogge.