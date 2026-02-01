Emergenza maltempo nel Cosentino, neve alta in Sila

2 minuti per la lettura

Emergenza maltempo. Il Piano Neve Anas entra nel vivo nel Cosentino. Mezzi in azione sulla SS 107 e SS 108 bis. Allerta mareggiate ad Amantea e frane a Bagnara

COSENZA – Il maltempo non concede tregua alla provincia di Cosenza. Dalle prime ore di ieri, sabato 31 gennaio 2026, le squadre Anas presidiano senza sosta le principali arterie stradali per garantire la circolazione, messa a dura prova da una combinazione micidiale di neve fresca sull’Altopiano Silano, piogge torrenziali e forti mareggiate lungo la costa.

EMERGENZA MALTEMPO, SILA SOTTO LA NEVE



Le nevicate continue stanno impegnando uomini e mezzi del Piano Neve lungo tutta la rete stradale montana. Il monitoraggio si concentra sulla SS 107 “Silana Crotonese”, nel tratto compreso tra San Pietro in Guarano e San Giovanni in Fiore.

Situazione più complessa sulla SS 108 bis, tra San Giovanni in Fiore e Colosimi. In questo settore, il peso della neve e le raffiche di vento hanno causato la caduta di diversi alberi sulla carreggiata. Per permettere la rimozione delle piante e la messa in sicurezza del percorso, Anas ha predisposto una deviazione temporanea sulla strada provinciale Silvana Mansio (tra il Bivio Garga e il Bivio Baracchella).

Il traffico verso le località turistiche di Camigliatello Silano e Lorica resta intenso: numerosi autobus di linea e turistici stanno raggiungendo le vette, rendendo indispensabile il coordinamento tra operatori Anas e autorità locali per evitare blocchi stradali.

MAREGGIATE E FRANE SUL TIRRENO

Il maltempo colpisce duro anche il litorale. Lungo la SS 18 “Tirrena Inferiore”, l’attenzione è massima nel comune di Amantea, precisamente in località Campora San Giovanni. Qui una violenta mareggiata sta lambendo la sede stradale, minacciando la tenuta della carreggiata.

MALTEMPO, CADUTA MASSI A BAGNARA

Più a sud, nel Reggino, gli effetti del ciclone Harry mantengono bloccata la circolazione a Bagnara Calabra. La caduta di massi dal versante ha imposto la chiusura del tratto. I tecnici Anas effettueranno nelle prossime ore rilievi con i droni per pianificare il “disgaggio” dei massi instabili e l’installazione di nuove barriere paramassi.

NEVE, DETRITI E FANGO

Le piogge persistenti delle ultime ore hanno innescato colate di fango e cadute di rami su diversi tratti della rete stradale. Le squadre di manutenzione stanno intervenendo per rimuovere detriti e ostacoli portati dal vento, cercando di limitare i disagi per i pendolari.

MALTEMPO E NEVE IN SILA, I CONSIGLI DI ANAS PER I VIAGGIATORI



Anas invita tutti gli automobilisti a muoversi con la massima prudenza, rispettando l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Per monitorare la situazione in tempo reale, l’azienda mette a disposizione diversi strumenti: App “VAI”: disponibile gratuitamente per smartphone e tablet. Numero Verde “Pronto Anas”: 800.841.148 per assistenza diretta. Campagna Sicurezza: “Guida e Basta!”, l’appello a evitare distrazioni, alcol e droghe al volante.