Maltempo, protezione civile: allerta arancione su Calabria e Lazio

In arrivo una perturbazione atlantica e forti venti: valutata per la giornata di venerdì 6 febbraio, allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria

Un’ulteriore perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mediterraneo occidentale, interesserà gran parte delle regioni centro-meridionali dell’Italia, andando a determinare una fase di piogge diffuse, in estensione da ovest verso est, associate ad un rinforzo della ventilazione, prevalentemente dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

ALLERTA ARANCIONE SU CALABRIA E LAZIO, GIALLA IN GRAN PARTE DELLE REGIONI D’ITALIA

L’avviso prevede dalla notte di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 6 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, valutata per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio, allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria. Tanto che alcuni sindaci calabresi hanno valuto infatti la chiusura degli istituti scolastici. Allerta gialla sulle regioni centro-meridionali, su alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia-Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Inevitabile non ricordare i disastri lasciati dal ciclone Harry solo poche settimane fa e che ha messo in ginocchio Sicilia, Calabria e Sardegna. Le possibili criticità idrogeologiche causate dal maltempo sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.