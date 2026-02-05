Maltempo, scuole chiuse in diversi Comuni del Cosentino

1 minuto per la lettura

Nuova ondata di maltempo: diramata l’allerta arancione nel Cosentino nella giornata del 6 febbraio, molti sindaci chiudono le scuole

COSENZA – Una nuova perturbazione atmosferica interesserà nella giornata del 6 febbraio 2026 la Calabria con allerta arancione in parte della regione. Una circostanza che indotto molti Comuni del Cosentino ad optare per le scuole chiuse in via precauzionale.

Già dal mattino infatti la nuova perturbazione apporterà maltempo localmente intenso soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne del Cosentino e Catanzarese dove non sono da escludere locali temporali di forte intensità. La Protezione civile, come detto, ha diramato l’allerta arancione e molti sindaci hanno optato per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sui rispettivi territori.

La Protezione civile segnala il rischio di nubifragi e fenomeni di esondazione. Il bollettino diffuso segnala “possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

Gli istituti scolastici resteranno chiusi a Cosenza, Rende, Castrolibero, Montalto Uffugo, San Pietro in Guarano, Mangone e Rogliano. Cancelli delle scuole chiusi anche in molti Comuni della fascia tirrenica: San Nicola Arcella, Guardia Piemontese, Praia Mare, Cittadella, Belmonte Calabro, Cetraro, Scalea, Amantea e Diamante.