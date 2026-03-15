Maltempo, allerta arancione in tutta la Calabria. Scuole chiuse in diversi comuni

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Ondata di maltempo si abbatte nuovamente al Sud: allerta arancione in Calabria e scuole chiuse in diversi comuni. Ecco dove

Un minimo depressionario tra le due isole maggiori e le coste nord-africane determina un significativo peggioramento delle condizioni meteo sull’estremo sud dell’Italia, con diffuse precipitazioni e forti temporali che, oltre ad insistere su Calabria e Sicilia, si estenderanno al resto delle regioni dell’arco ionico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 16 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata, specie settori meridionali. Dalla tarda mattinata di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 16 marzo, allerta arancione in Calabria e su gran parte della Sicilia e allerta gialla in Basilicata e su parte di Puglia e Sicilia.

ALLERTA ARANCIONE IN CALABRIA

Critico il quadro in Calabria: si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. I fenomeni saranno più intensi sui rilievi.

Scuole chiuse e divieti in alcuni comuni della Calabria. Ecco nel dettaglio:

Vibo Valentia

A seguito del bollettino di criticità meteorologica diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria, per la giornata di domani, lunedì 16 marzo, è stato dichiarato un livello di allerta Arancione per condizioni meteo avverse sul territorio comunale, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

A tutela della pubblica incolumità, il sindaco ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, inclusi asili nido e scuole dell’infanzia, sia pubblici che privati.

La misura riguarda anche i parchi pubblici e i cimiteri comunali, che resteranno chiusi per l’intera giornata. A partire da domani e fino a cessata emergenza, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

Chiusura dei parchi pubblici recintati: Villa Comunale, Villa Gagliardi, Parco Urbano, Parco delle Rimembranze.

Divieto di accesso a parchi e giardini non recintati.

Divieto di transito e sosta pedonale nelle aree alberate e lungo i percorsi pedonali con presenza di alberature, con particolare attenzione al centro storico, e massima attenzione anche ai pali della pubblica illuminazione.

Obbligo per i cittadini di mettere in sicurezza oggetti esposti all’esterno (vasi, tende, antenne, dehors e simili) che potrebbero essere spostati o danneggiati dal vento.

Si invita la popolazione alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune.

Crotone

A seguito dell’allerta livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per domani 16 marzo 2026, il sindaco Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità.

Disposta, a scopo precauzionale, la chiusura delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 16 marzo 2026

Disposta la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia.

Inoltre disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 16 marzo 2026 la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e del cimitero di Papanice.

Si raccomanda alla cittadinanza, nelle prossime ore, la massima prudenza e collaborazione, di limitare gli spostamenti, di evitare passeggiate e soste nei pressi del mare, dei corsi d’acqua, delle zone alberate.

Stessa cosa per i comuni della provincia.

Cosenza e provincia

A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile, scuole chiuse in diversi comuni della provincia di Cosenza:

Amantea

Aiello Calabro

Belsito

Domanico

Grimaldi

Marzi

Parenti

Piane Crati

Rende

Rogliano

Santo Stefano di Rogliano

Scigliano

San Giovanni in Fiore

Catanzaro e Lamezia Terme

Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche nel Catanzarese e nel Lametino a seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.