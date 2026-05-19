I 26 convocati del Brasile per i Mondiali, c’è Neymar. Ancelotti “Ha gli stessi obblighi degli altri 25”

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Carlo Ancelotti ha fatto le sue scelte per provare a riportare il Brasile sul tetto del mondo. Il ct verdeoro ha annunciato i 26 convocati per i prossimi Mondiali e nel gruppo c’è anche Neymar, la cui presenza o meno era ormai diventata un tormentone: l’ex attaccante di Barcellona e Psg, che era tornato al Santos nel gennaio 2025 proprio in vista della Coppa del Mondo, alla fine è riuscito a convincere il tecnico di Reggiolo a portarlo con sè. Neymar sarà il nono giocatore della storia a disputare 4 Mondiali con la Seleçao, egugliando Castilho, Djalma Santos, Nilton Santos, Pelé, Leão, Cafu, Ronaldo e Thiago Silva. Presenti nell’elenco anche due “italiani”, il romanista Wesley e lo juventino Bremer, sorprende l’esclusione dell’attaccante del Chelsea, Joao Pedro. Il Brasile è nel gruppo C con Marocco, Haiti e Scozia ed esordirà il 14 giugno a New York con i Leoni dell’Atlante.

“Abbiamo valutato Neymar durante tutta la stagione. In quest’ultimo periodo ha giocato, migliorando la sua condizione fisica. È un giocatore importante e sarà importante al Mondiale”, la premessa di Ancelotti che ha subito voluto chiarire che con lui il nome che si porta dietro la maglia non conta.

“Neymar ha e avrà gli stessi obblighi di tutti gli altri 25 giocatori: ha la possibilità di giocare, di non giocare, di stare in panchina, di subentrare… la stessa responsabilità degli altri. È un giocatore esperto. In alcuni ruoli, come in attacco e in porta, abbiamo dato priorità all’esperienza”, ha spiegato Ancelotti che ha aggiunto: “È stato difficilissimo scegliere questi 26 giocatori perché la concorrenza in questo Paese è altissima. Voglio ringraziare tutti perché hanno fatto un lavoro e uno sforzo fantastico per rientrare in questa lista. È un elenco di convocati in grado di esprimere un calcio di qualità, con uno spirito collettivo straordinario, attitudine, concentrazione e disciplina. Non è la lista perfetta, ne sono certo, ma la squadra che vincerà la Coppa del Mondo non sarà una squadra perfetta; la squadra perfetta non esiste. Vogliamo essere la squadra più resiliente del mondo per provare a vincere il Mondiale. Non ho paura di dire che possiamo vincere il Mondiale. C’è un’aspettativa molto alta e questo ti dà maggiore motivazione, un aspetto importante per la preparazione”.

I CONVOCATI

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio);

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Wesley (Roma), Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Psg);

Centrocampisti: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo);

Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid).

– Foto IPA Agency –

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