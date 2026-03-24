Mare di Calabria da record: il 97% delle acque è balneabile

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Mare in Calabria: le analisi Arpacal confermano il 97% delle acque è balneabile, con prevalenza di tratti eccellenti. Risultato record per sicurezza e turismo.

CATANZARO – La Calabria si conferma una delle regine del mare italiano. La Regione ha presentato ufficialmente i risultati delle indagini condotte per la stagione balneare 2025, delineando un quadro clinico delle coste tra i migliori a livello nazionale. I dati, definiti “estremamente incoraggianti”, premiano gli sforzi compiuti sul fronte della depurazione e della tutela ambientale. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, le analisi condotte dall’Arpacal su ben 649 punti di campionamento hanno dato esiti inequivocabili: Il 97% delle acque monitorate è pienamente balneabile. La netta prevalenza dei tratti costieri è classificata come di qualità eccellente. Le restanti acque balneabili si attestano tra le categorie “buona” e “sufficiente”.

IN CALABRIA MARE BALNEABILE: LE DICHIARAZIONI DEL VICEPRESIDENTE MANCUSO

«Un traguardo che testimonia l’efficacia del sistema di controllo e l’attenzione crescente verso la tutela del mare», ha dichiarato Filippo Mancuso, vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo. L’assessore ha sottolineato come la sicurezza balneare sia un pilastro fondamentale: «Garantire un’esperienza piacevole significa mettere al centro la cura dei litorali e la trasparenza verso l’utenza. È un impegno che portiamo avanti con continuità grazie alla collaborazione costante tra Regione, Arpacal, Comuni costieri e Capitanerie di porto». Per la giunta regionale, la salubrità del mare non è solo un dato tecnico, ma un vero e proprio motore per il futuro: «La qualità del nostro mare è un valore identitario, ambientale ed economico su cui costruire il futuro della regione», ha ribadito Mancuso. L’obiettivo è offrire un’esperienza di alto livello, puntando non solo sulla pulizia delle acque ma anche sull’accessibilità delle spiagge.

DATI TRASPARENTI E CONSULTABILI

Per garantire la massima informazione, la Regione Calabria ricorda che tutti i dati relativi alla qualità delle acque sono pubblici. Cittadini e visitatori possono consultare il portale regionale, dove i risultati dei campionamenti vengono aggiornati costantemente durante tutto l’arco della stagione balneare. Una scelta che punta tutto sulla chiarezza e sulla fruibilità dell’informazione per chiunque scelga le coste calabresi per le proprie vacanze.