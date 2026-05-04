Meteo, previsto caldo africano in Calabria fino a 29 gradi

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Settimana meteo turbolenta sull’Italia: perturbazioni al Nord e caldo africano al Sud. In Calabria temperature fino a 29°C tra scirocco e sole

L’Italia si prepara a una settimana di forte instabilità meteorologica, con scenari opposti tra Nord e Sud. Dopo settimane dominate dall’alta pressione, il quadro cambia radicalmente: si apre la cosiddetta “porta atlantica”, con una serie di perturbazioni in arrivo sul Mediterraneo che porteranno piogge diffuse e un generale calo termico su diverse regioni.

METEO, SETTIMANA DI FORTE INSTABILITÀ

Secondo le previsioni, il tempo sarà caratterizzato da un continuo scontro tra masse d’aria diverse: da un lato correnti fresche di origine atlantica, dall’altro venti caldi e umidi in risalita dal Nord Africa. Una dinamica che renderà il clima particolarmente variabile e, a tratti, estremo.

CALDO AFRICANO IN CALABRIA, TRA SOLE E SCIROCCO

Scenario completamente diverso al Sud e in particolare in Calabria, dove l’arrivo dei venti di Scirocco porterà un sensibile aumento delle temperature. L’aria calda in risalita dal deserto africano farà impennare i valori termici, con picchi che potrebbero raggiungere e superare i 28-29°C nella seconda parte della settimana.

Il caldo anomalo, accompagnato da cieli spesso velati e da un aumento dell’umidità, darà una sensazione quasi estiva soprattutto lungo le coste ioniche e nelle aree interne più esposte ai venti meridionali. Una condizione che segna un netto contrasto con il maltempo previsto al Nord.

PIOGGE AL NORD E BASSE TEMPERATURE

Le regioni settentrionali saranno le più esposte al peggioramento. Il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it evidenzia come questa settimana potrebbe risultare addirittura più fredda rispetto alla media dell’intero mese di aprile. Le temperature massime faticheranno a superare i 17-19°C in città come Milano, Torino e Genova, complice la scarsa presenza di sole a causa di nubi compatte e precipitazioni frequenti.

IL METEO DIVIDE NORD E SUD, TRA CALDO AFRICANO E PIOGGE

Il quadro meteorologico italiano si presenta dunque spaccato in due: maltempo e clima fresco al Nord, caldo intenso e stabile al Sud. Una configurazione tipica delle fasi di transizione stagionale, ma che quest’anno si manifesta con particolare intensità.

Gli esperti invitano a prestare attenzione soprattutto nelle aree soggette a temporali intensi, mentre al Sud sarà importante gestire l’improvviso aumento delle temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata.