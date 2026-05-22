Crisi idrica in Calabria e nel Sud, all’Unical confronto sul futuro dell’acqua

2 minuti per la lettura

Esperti, istituzioni e accademici a confronto all’Università della Calabria sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulle criticità della gestione dell’acqua nel Mezzogiorno. Al centro del dibattito crisi idrica, depurazione, infrastrutture e strategie per affrontare siccità ed eventi estremi

Siccità, alluvioni, reti idriche, agricoltura e cambiamenti climatici. Saranno questi i temi al centro del convegno “Troppa o troppo poca acqua? Per una gestione integrata della risorsa idrica nel Mezzogiorno”, in programma il 26 maggio 2026 nell’Aula Caldora dell’Università della Calabria. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Unical insieme all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e coinvolgerà mondo accademico, istituzioni, ordini professionali, enti pubblici e operatori del settore.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI

Ad aprire i lavori, alle 9 e 30, saranno gli interventi istituzionali del direttore del Diam Salvatore Straface, dell’assessore regionale Gianluca Gallo, della presidente nazionale del Centro Studi Idraulica Urbana Patrizia Piro, del docente Unical Mario Maiolo, del presidente della Bcc Mediocrati Nicola Paldino, del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza Marco Saverio Ghionna, del presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Cosenza Pasquale Greco, del presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria Giovanni Andiloro, del presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Cosenza Alessandro Guagliardi e del rettore dell’Unical Gianluigi Greco.

La sessione scientifica vedrà la partecipazione della docente dell’Università di Lund Cintia Bertacchi Uvo, che interverrà sul tema della siccità nei Paesi nordici e della segretaria generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Vera Corbelli. Interverranno anche i docenti Unical Giuseppe Mendicino, Pierfranco Costabile, Salvatore Straface, dei docenti dell’Università di Milano Claudio Gandolfi e Daniele Masseroni, oltre al professore Unical Alfonso Senatore.

Il programma scientifico esplora soluzioni innovative per contrastare la siccità e gestire i rischi naturali, come la piattaforma PANORAMA e l’integrazione di sensori IoT per l’agricoltura sostenibile.

PER APPROFONDIRE: IN CALABRIA PIÙ SICCITÀ MA PURE PIÙ ALLUVIONI. ECCO PERCHÉ

TAVOLA ROTONDA CON IL CONFRONTO TRA ESPERTI E ISTITUZIONI

Nel pomeriggio, dalle 15, spazio alla tavola rotonda dedicata alla gestione integrata dell’acqua e al controllo del territorio in Calabria, moderata dalla giornalista dell’Altravoce-il Quotidiano del Sud Maria Francesca Fortunato.

Al confronto prenderanno parte Giuseppe Mendicino, Mario Maiolo, Vera Corbelli, il dirigente generale regionale del dipartimento Agricoltura Giuseppe Iiritano, il dirigente generale del Dipartimento Ambiente Salvatore Siviglia, il commissario del Consorzio di bonifica della Calabria Giacomo Giovinazzo, il dirigente della Protezione civile regionale Domenico Costarella, il direttore del Centro funzionale multirischi Arpacal Eugenio Filice, la direttrice generale Arsac Fulvia Caligiuri, il direttore generale Sorical Giovanni Paolo Marati, il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto, Benito Scazziota del Cts ReSoil Foundation e l’amministratore delegato di Soluzioni Integrate Maggioli Alessandro Carellario.

Il convegno assegnerà crediti formativi professionali a ingegneri, architetti, geologi, agronomi e forestali e si propone come momento di confronto multidisciplinare su uno dei temi più strategici per il Mezzogiorno: la gestione sostenibile della risorsa idrica tra emergenze climatiche, agricoltura, tutela del territorio e pianificazione infrastrutturale.